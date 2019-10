No existe un 'gen gay': el mayor estudio científico sobre la homosexualidad

El estudio realizado con casi medio millón de personas concluyó que no existe un único gen de la homosexualidad sino varios que influyen, junto con factores sociales y ambientales. Estos genes están presentes en todos los seres humanos, lo que confirmaría que se trata de un comportamiento sexual 'normal y natural'.

Un equipo internacional de científicos realizó el mayor estudio de la historia sobre el comportamiento sexual, cuyos resultados fueron publicados el 29 de agosto en la revista Science. Para hacerlo, recolectaron datos de casi medio millón de personas del biobanco del Reino Unido y de la empresa estadounidense 23andMe.

"Le preguntaron a los participantes si habían tenido o no relaciones con individuos de su mismo sexo. Por lo tanto, está basado en conducta y no en una orientación subyacente que pueda existir", explicó Juan Ramón Ordoñana, catedrático de la Universidad de Murcia e investigador en genética de la conducta que no participó del estudio.

Los investigadores determinaron que las variantes genéticas comunes —las diferencias de una sola letra en las secuencias de ADN— explicarían sólo entre el 8 y el 25% de la conducta sexual de las personas.

"No hay ningún gen que determine el comportamiento sexual, hay influencias genéticas, ambientales y todas se mezclan, todas tienen importancia a la hora de determinar la conducta humana", agregó.

Dentro de los factores sociales, estarían el vivir en una sociedad tolerante y la edad. Como hoy la diversidad sexual es más aceptada que en el siglo pasado, se observó un mayor comportamiento homosexual en jóvenes que en adultos mayores.

El estudio fue cuestionado por la comunidad LGBTQ, incluso dentro de la comunidad científica, por el hecho de que las personas podrían usar la ciencia para alimentar la discriminación y los prejuicios. Sin embargo, los resultados parecen ir por el camino contrario.

"Los genes que intervienen son comunes, están presentes en la población con mucha frecuencia. Lo cual nos dice que la homosexualidad entraría dentro de lo que es la variabilidad normal de la conducta humana", concluyó el investigador español.

La investigación tuvo ciertas limitaciones porque sólo se estudió a gente con ascendencia europea blanca y las personas trans no fueron incluídas. El siguiente paso sería ampliar la muestra para tener hallazgos aún más precisos.