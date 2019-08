Hallan una nueva Tierra a sólo 31 años luz que podría tener vida

31 años luz es una distancia corta para la inmensidad del universo, por lo que el hallazgo de este exoplaneta potencialmente habitable es un hito para la astronomía. El termino 'exo' hace referencia a que se encuentra fuera de nuestro sistema solar.

El GJ 357 d, como se lo nombró, orbita una enana roja, una estrella 40% más fría que el Sol, con un tercio de su masa y tamaño. Se lo conoce como 'supertierra' porque tiene seis veces la masa de la Tierra.

"Un año en este planeta duraría unos 55 días y gracias a esa distancia a la que se encuentra de su estrella, podría tener agua líquida en su superficie. Esto es lo que nos lleva a decir que es potencialmente habitable", explicó Rafael Luque, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, quien interpretó la información aportada por el telescopio espacial.

Recibe aproximadamente la misma energía que Marte y se estima que tiene una temperatura de unos -18 grados Celsius. Sin embargo, si tuviera una atmósfera densa podría ser más cálido, y por lo tanto, propicio para la vida.

"Sabemos que si en este planeta existiera una atmósfera parecida a la de la Tierra, rica en dióxido de carbono, podría atrapar suficiente calor de su estrella para permitir la vida. Intentaremos determinarlo en las observaciones que comenzaremos en unos meses", agregó el investigador español en entrevista con Sputnik.

Pero este no fue el único exoplaneta hallado a 31 años luz. Se encontraron otros dos, aunque no habitables. El primero detectado, llamado GJ 357 b, es muy parecido a la Tierra en peso y tamaño pero se encuentra 12 veces más cerca de su estrella que Mercurio del Sol. Por lo tanto, está "totalmente achicharrado". El segundo, nombrado GJ 357 c, es más grande que nuestro planeta y también está demasiado próximo a su estrella.