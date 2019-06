Los 7 errores de la serie 'Chernobyl' desde el punto de vista de la medicina

'Chernobyl' es una miniserie de cinco capítulos que cuenta la historia de la catástrofe ocurrida en la central nuclear ubicada en la ex Unión Soviética, actual Ucrania, el 26 de abril de 1986. A pesar de narrar un hecho real, no deja de ser una ficción con elementos que se introducen para atrapar al espectador.

La serie de televisión creada por Craig Mazin se convirtió en la mejor valorada de todos los tiempos en la web IMDB, que recoge las opiniones de usuarios. Pero ¿qué es verdad y qué es ficción?

Han salido muchos artículos que hablan de sus 'errores' o de los hechos que fueron tergiversados para causar mayor impacto, tanto desde el punto de vista de los personajes, como de la física nuclear y la medicina. Hoy te contamos los siete errores médicos de 'Chernobyl', en relación a los efectos de la radiación en las personas, presentados por el médico y divulgador generalista Ignacio Crespo.

1. El contacto con la radiación no genera vómitos instantáneos

Luego de la explosión del reactor nuclear, algunos de los trabajadores de la planta experimentan vómitos en forma inmediata al acercarse al núcleo. De acuerdo al experto, esto en general no sucede, sino que los efectos de la radiación tardan en aparecer y no suelen ser tan dramáticos.

2. Las personas que absorben radiación no se vuelven radiactivas

En la serie se impide que los enfermos tengan contacto con otras personas porque pueden contaminarlos, pero esto no es así. Si se les quita la ropa y se lava bien su cuerpo, no emiten niveles de radiación peligrosos. "En la piel no queda nada, solo se preserva la que haya fijado la tiroides, que puede estar irradiando durante ocho días pero no en cantidades preocupantes. El entorno estaba mucho más contaminado que los enfermos", explicó Crespo.

3. Ludmila no sobrevivió gracias a que su bebé absorbió la radiación

"Este es un concepto que ni por física ni por medicina se sustenta, pero lo encontramos en el libro 'Voces de Chernóbil' en el que se basó la historia de Ludmila", agregó. Este libro de la autora Svetlana Alexievich recoge los testimonios de los sobrevivientes que no tenían conocimientos técnicos. Para él, la pérdida del bebé es "multifactorial" y no "monofactorial" como se la relata. Puede deberse al entorno radiactivo en el que vivió Ludmila en Pripyat y al estrés por la catástrofe, pero no a que ella haya estado cuidando a su marido en sus últimos días.

4. La imagen final de Vasily Ignatenko no es real

Momentos previos a su muerte, se muestra al bombero con los músculos expuestos, en la que es la imagen más fuerte de toda la serie. Según el doctor Crespo, para quedar en este estado Ignatenko tendría que haber tenido una exposición a la radiación mucho más directa de la que tuvo. Una imagen más realista es la que se muestra al principio, cuando tiene la piel inflamada y enrojecida.

5. No se puede asegurar que Diatlov muriera a causa de la radiación

Al final del último capítulo se muestran varias placas con información y una de ellas cuenta que Anatoli Diatlov, el ingeniero en jefe adjunto de la central de Chernóbil, murió por una insuficiencia cardíaca producto de la radiación. "Decir que fue 100% seguro que falleció por esta causa es un poco aventurado. Es solamente una de las cosas que pudo causarlo", dijo el médico y divulgador. Esto se debe a que los efectos a largo plazo de la radiación, denominados estocásticos, son muy difíciles de determinar.

6. No se puede saber si todos murieron en el 'puente de la muerte'

Según el especialista, en primer lugar, es difícil determinar cuáles eran los habitantes de Pripyat que se encontraban mirando el accidente desde el puente. En segundo lugar, no existen registros de que sucedió con esas personas.

7. No hay indicios de un aumento de cánceres en Ucrania y Bielorrusia a excepción del de tiroides

En los liquidadores, que trabajaron para solucionar el accidente, sí se vio un aumento en la tasa de cánceres. "Pero si tomamos a la población de Bielorrusia y Ucrania, como se dice al final de la serie, no vemos este aumento tan claro, a excepción del cáncer de tiroides", añadió.