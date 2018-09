La astrofísica colombiana que sabe cómo nacen los planetas

La Fundación Alexander von Humboldt es una organización alemana que promueve la cooperación académica internacional entre científicos y académicos de este país y otros del mundo.

Cada dos años, esta organización entrega el premio Sofia Kovalevskaya, un reconocimiento que toma el nombre de una matemática rusa que realizó importantes contribuciones en este área y fue la primera mujer nombrada para un puesto de profesora en el norte de Europa.

Este galardón es muy prestigioso y solo reconoce a seis jóvenes científicos del mundo. La astrofísica Paola Pinilla fue la única investigadora latinoamericana premiada, quien obtuvo el reconocimiento por sus investigaciones sobre la formación de planetas.

Pinilla tiene 32 años, y su campo de estudio es el de los modelos y observaciones de discos protoplanetarios, las primeras estructuras que giran alrededor de estrellas jóvenes que colapsaron y de las que nacieron estos cuerpos celestes.

"En estos últimos años me he dedicado a obtener datos observacionales de diferentes discos protoplanetarios, y he usado los telescopios más potentes del mundo", explicó a Sputnik Paola Pinilla.

Cuando terminó su formación en la Universidad de los Andes, se convirtió en la primera colombiana en obtener la beca Hubble, que otorga la Nasa a científicos para continuar sus estudios en alguna universidad estadounidense que trabaje con la agencia espacial.

Actualmente la joven se encuentra en Alemania trabajando en el Instituto Max Planck Heidelberg de Astronomía. El reconocimiento de la Fundación Alexander von Humboldt implica un premio de 1,65 millones de euros, destinado a desarrollar sus propios proyectos de investigación, durante los próximos cinco años.

"Con ese reconocimiento puedo contratar a dos estudiantes de doctorado, y a un investigador posdoctoral para que sigamos investigando en este tema de formación planetaria. La idea es expandir los modelos que tenemos", indicó la científica colombiana.