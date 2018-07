La Amazonia preserva en sus plantas la cura para enfermedades endémicas

Las plantas medicinales son parte de la tradición de las comunidades originarias de la Amazonia. Un trabajo publicado en la revista 'Journal of Ethnopharmacology' validó la presencia de 22 especies que contienen extractos que combaten los parásitos protozoarios responsables de la malaria y de otras enfermedades infecciosas como la leishmaniasis.

La investigación surgió como tesis de doctorado del científico peruano Pedro Vásquez-Ocmín, en la Universidad Paris-Saclay en Francia. Para realizar el estudio, el químico se contactó con el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, que fue el encargado de recolectar las muestras.

Elsa Rengifo, integrante del Instituto, dirigió el trabajo de campo junto a Vásquez-Ocmín, y explicó a Sputnik la importancia de este estudio que comprobó las propiedades de la flora amazónica.

Las comunidades de los pueblos originarios conocen y no dudan de las capacidades curativas de estas plantas, sin embargo, "es muy útil poder demostrarle [a la comunidad científica] el gran potencial que existe en los bosques", enfatizó la investigadora.

Para el análisis de las plantas medicinales, los científicos del Instituto se trasladaron a la selva amazónica peruana, donde encuestaron a 75 campesinos de la región de Loreto.

El trabajo demostró no solo el potencial de las plantas sino también el conocimiento de las comunidades originarias, muchas veces denostado por la medicina moderna, que se niega a recetar tratamientos con base en la medicina ancestral.

"Hay un grupo de médicos que son reacios, que dicen: 'si tú no me demuestras que esta plantita que dices es buena, tiene estudios [que la validen], pues yo no puedo indicarla'", indicó Rengifo.

El estudio fue premiado con el Atlas Elsevier, un galardón que reconoce las investigaciones que tienen un impacto significativo en la vida de la población mundial.