El reto de internet: conectar a los desconectados

Según Internet Society, las brechas digitales del futuro no solo implicarán diferencias de acceso a la red, sino también disparidad de oportunidades económicas. Tecnologías como internet de las cosas e Inteligencia Artificial profundizarán la desigualdad entre quienes estén conectados y quienes no.

Internet Society es una asociación no gubernamental sin fines de lucro, la única dedicada exclusivamente al desarrollo mundial de internet. Esta asociación señala en su informe 2017 que la irrupción de tecnologías como internet de las cosas y la Inteligencia Artificial transformarán las economías y sociedades a través de la automatización y la convergencia del mundo físico y virtual.

El avance de las nuevas tecnologías permite mejoras en el acceso a la información o a servicios digitalizados, sin embargo son beneficios que se convierten en barreras para las comunidades que no están conectadas a la red.

© Foto : ITU Sebastián Bellagamba, director Regional para América Latina y el Caribe de Internet Society

Sputnik conversó con Sebastián Bellagamba, director Regional para América Latina y el Caribe de Internet Society, en el marco del Primer Foro sobre Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas en Ciudades Inteligentes y Sostenibles en América Latina.

"La brecha digital es un problema que se viene solucionando de alguna manera porque cada vez se conecta más gente, pero al mismo tiempo el éxito de internet hace que aquellos que están rezagados estén cada vez peor", señaló el especialista.

América Latina es uno de los continentes más retrasados en lo que refiere a la penetración de internet, si bien algunos países como Uruguay alcanzan niveles muy altos.

El lema de Internet Society es 'Internet para todos', y tiene como reto conectar a los que aún están desconectados. Dentro de los programas que lleva adelante, cuenta con un proyecto de apoyo a las redes comunitarias que busca conectar localidades aisladas.

"Nosotros estamos promoviendo a nivel global las redes comunitarias, ir a aquellos lugares donde no hay provisión de servicios, y donde hay gente que no está recibiendo ningún tipo de conectividad. No creo que esta sea la gran solución para todo, pero dentro del abanico de soluciones, es una solución más", dijo Bellagamba.