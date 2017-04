¿Cuáles son las principales amenazas informáticas en la actualidad?

Además, muchas veces suele haber delitos 'de moda', que se vuelven más frecuentes, y a los que tenemos que prestar especial atención.

Para saber cuáles son los principales peligros hoy en día, en Big Bang hablamos con el uruguayo Maximiliano Alonzo, experto en seguridad informática y CEO de la empresa TIB, que se especializa en ese rubro. Él no dudó al momento de señalar cuál es una de las amenazas más comunes en la actualidad: el ransomware.

También se refirió a los peligros que puede implicar descargar algunas aplicaciones en los teléfonos celulares.

La mejor manera de protegerse de estos riesgos, además de ser precavido con las descargas, es tener un firewall actualizado.

"Una pregunta clásica es cuál es el mejor antivirus. Y la verdad, no se puede decir. Cualquiera de los que desarrollan las empresas reconocidas están bien y todos hacen más o menos lo mismo. Pero de poco me sirve tener el mejor si no lo actualizo, al menos una vez al día o dos. Cuanto más, mejor".