2020, el año que reventó al sistema capitalista

Adaptación

Zelaia incide en que es muy llamativo el contraste con respecto a lo que ha pasado en 2020, en China y en el resto del mundo. "Tenemos por un lado, sobre todo, el tremendo impacto que ha tenido, no tanto la epidemia del COVID-19, sino las políticas adoptadas para hacer frente a la pandemia, y un impacto tremendamente negativo en el conjunto del mundo con una reducción significativa del PIB. Sin embargo vemos cómo China, no sólo no lo ha reducido, sino que está incrementando su PIB, por debajo de lo que eran sus previsiones al comienzo del año 2020, pero lo está incrementando. Se está hablando de quizá un 3% o un 4%", explica el analista.

El experto remarca que se trata de un contraste radical respecto a un Occidente que es posible que reduzca su PIB en alrededor de un 10%. "Entonces, independientemente de los factores estructurales, esto nos sitúa en un contexto que se pueden analizar desde distintos puntos de vista, como por ejemplo desde las políticas sanitarias que se han aplicado en unos y otros territorios, que es una muestra clara de que podemos estar ante un punto de inflexión en esa carrera entre China y Occidente, en la que China iba poco a poco acercándose a los niveles de renta y de riqueza de Occidente, y esa evolución lenta, igual a partir de este año va a dar lugar a un claro salto, en el que China se va a colocar ya casi muy probablemente al nivel de EEUU en capacidad productiva", admite Zelaia.

Añade que frente a la actividad económica, el conjunto de Occidente se está posicionando con continuos mensajes negativos. Como contraste, se pueden apreciar un conjunto de mensajes positivos y de optimismo en China "que son tremendamente llamativos".

2020: China hace historia

Asimismo, el analista constata que 2020 ha sido el año en que China ha podido declarar que ha terminado con la pobreza extrema en el conjunto del país, algo que era uno de sus objetivos permanentes durante muchos años, y que "ha sido una victoria impresionante desde el punto de vista del conjunto de la humanidad y de lo que demuestra desde el punto de vista de las posibilidades que ofrecen unas políticas públicas claramente enfocadas hacia el interés general y hacia el interés de los ciudadanos", puntualiza.

Zelaia abunda que desde el punto de vista de Occidente —independientemente de lo que han sido las políticas sanitarias como consecuencia de lo que ha sucedido—, el año 2020 sí ha sido claramente el año de la explosión del sistema.

"Llevamos ya bastantes años, algunos dicen que desde el estallido de la crisis financiera en 2008, pero muy probablemente son décadas, de un sistema neoliberal que no funcionaba, y que hemos estado manteniendo a base de acumulación de de deuda constante. Y durante las últimas décadas, cada vez más recurriendo a la expansión monetaria de los bancos centrales cada vez que hemos tenido un problema", observa Zelaia.

El gran reinicio

El analista hace foco en un documento elaborado por el Foro Económico Mundial titulado 'El gran reinicio', al indicar que se trata de un punto de inflexión muy importante.

"'El gran reinicio' es muy revelador, no sólo por quién lo ha hecho, sino también por el eco que ha tenido en prácticamente en todos los círculos de poder y de influencia occidentales: en bancos centrales, en gobiernos, en grandes multinacionales, etc. 'El gran reinicio' lo que nos está diciendo, por activo y por pasivo, es que el neoliberalismo ya no ha funcionado, que hay que refundar el capitalismo. Esto nos lo dicen con claridad, y los distintos líderes mundiales del ámbito económico y multinacionales, incluso el Papa Francisco, están todos apuntando en la misma dirección: el sistema neoliberal ha terminado y hay que poner en marcha otro sistema. La cuestión es que no dicen de qué sistema estamos hablando: no dicen que haya que sustituir al capitalismo, sino refundarlo", avisa Adrián Zelaia.