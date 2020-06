¿Régimen dictatorial de la UE con empresas extranjeras subsidiadas?

¿Has lo que yo digo, pero no lo que yo hago?

La necesidad tiene cara de hereje. Europa, tierra de libertades, supuestamente respetuosa de los derechos —de todo tipo—, apóstol del libre pensamiento y también del libre mercado, ahora apunta y abre fuego contra las empresas extranjeras subsidiadas por sus países: les va a controlar hasta el último céntimo del cómo, dónde, cuándo, por qué, y sobre todo, cuánto, sobre el dinero que reciben en subsidios.

Se trata de una medida que bien podría esperarse de otros países contra los que la propia UE o EEUU, disparan con frecuencia sus quejas a cuenta de la competitividad, pero no de la UE. Hasta ahora.

La encargada de dar a conocer la proclama del libro blanco fue la vicepresidenta de la Comisión al cargo de Competencia, Margrethe Vestager. El documento deja constancia de las condiciones calamitosas diagnosticadas a la economía del bloque a causa del coronavirus y subraya que las empresas europeas no compiten en pie de igualdad con algunas de sus pares extranjeras en el mercado comunitario interno.

Según dice la funcionaria, mientras las compañías de Europa están sujetas a los estrictos límites por las ayudas de Estado, las extranjeras —como si fueran todas­— no padecen el mismo control. "Existe un vacío aquí y eso necesita cambiar", sentenció Vestager. Y el cambio será el sometimiento a un estricto control contra las ayudas que reciben desde fuera las empresas foráneas.

El economista Luis Palma Cané se confiesa sorprendido por la medida. "Realmente en Europa la comunidad siempre ha sido muy abierta y eso es lo que le ha permitido competir, no solamente al mercado interno, sino también en el mercado internacional".

"Esto es medio confuso además. [Dicen] Que van a controlar las ayudas que podrían recibir las empresas extranjeras porque no estarían en igualdad de condiciones… Es muy peligroso, porque es tan vaga la definición del control que se les va a hacer, que si esto fuera una medida de China, uno estaría propenso a afirmar que no es más que un in crescendo del control estatal o regulatorio de la economía china que es enteramente planificada", advierte el experto.

¿Apuesta de alto riesgo?

IHS Markit se la jugó de ojos cerrados. Arriesgó un veredicto respecto a la recesión provocada por el coronavirus, la más profunda de los últimos 75 años. "Irónica y afortunadamente las recesiones desencadenadas por la pandemia en las economías desarrolladas probablemente también serán cortas", apostó el economista jefe de la entidad, Nariman Behravesh.

Pero no es el único que hace una apuesta de esas que pagan 100 a 1. El vicepresidente del Banco Central Europeo y ex ministro de economía de España, Luis de Guindos, afirmó que la situación económica en Europa ya ha "tocado fondo" y empiezan a observarse "señales de cierta recuperación". Repite algo que ya afirmó hace unas semanas. Como aquel que intenta convencerse de algo que no es, repitiéndoselo a sí mismo. Y es que desde el punto de vista científico, de momento no hay mucho margen como para una afirmación de ese calibre.

"Yo creo que ambas opiniones debieran partir de una primera aclaración que es: 'todo esto es válido, sí y sólo sí, no se produce la temida segunda ola de la pandemia'. […] Todas las proyecciones que uno puede hacer, previamente deben aclarar qué supuesto de la pandemia están realizando. Porque no es lo mismo proyectar el nivel de actividad económica asumiendo que la pandemia se está acabando, a proyectar el nivel de actividad asumiendo que vamos a tener un segundo brote", avisa el economista Luis Palma Cané.