EEUU y Europa se hunden sin remedio

¿Realismo estadounidense vs fantasía europea?

Las principales autoridades de las economías de EEUU y Europa dejaron claro que, aparte de ciertas cuestiones políticas, les separa mucho más que un océano. Les separa el diagnóstico de una realidad que les golpea casi con la misma intensidad, pero que lo ven con distintos ojos.

Por un lado, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, lanzó un mensaje crudamente real de lo que le espera a la desacelerada economía de su país luego de que pase el huracán COVID-19.

"El alcance y la velocidad de esta desaceleración no tienen precedentes modernos, son considerablemente peores que todas las recesiones registradas desde la Segunda Guerra Mundial . […] Estamos viendo una fuerte disminución en la actividad económica y en el empleo, y ya se han borrado las ganancias laborales de la última década", observó.

Y al pedir mayores apoyos fiscales, lanzó un mensaje a navegantes: "Dado que las respuestas son actualmente desconocidas, las políticas deberán estar listas para abordar una gama de posibles resultados", al indicar que "el camino a seguir es altamente incierto y está sujeto a riesgos negativos significativos".

"El panorama es tremendo, eso está claro", constata respecto a las declaraciones de Powell, el presidente de la Consultora Ekai Center, Adrián Zelaia.

"Hay dudas de fondo muy importantes. Primero, que todavía estamos en mitad de las medidas de confinamiento que se han tomado en los distintos países, y por tanto todavía no sabemos exactamente hasta dónde va a llegar el alcance de las propias medidas sanitarias que se están adoptando, y que además están siguiendo políticas muy distintas de unos países a otros", manifiesta el analista.

Dudas que no hay del otro lado del Atlántico, donde desde Bruselas el vicepresidente del Banco Central Europeo y exministro de Economía de España, Luis de Guindos, mostró que sus gafas tienen otras posibilidades visuales. "Ya hemos alcanzado lo peor", sentenció al confirmar que a su entender Europa ya ha "tocado fondo" en esta crisis desatada por la pandemia del coronavirus.

Refrendó sus dichos apuntando a que la economía de Europa ya dejó atrás la parte más baja de la curva —de la V—, y que ahora toca remangarse y trabajar en la carrera de largo aliento que significará la recuperación del bloque comunitario, en un plazo que acotó en un año y medio, o dos a lo sumo.

Respecto a la afirmación de que Europa ya ha tocado fondo, Zelaia es contundente: "No, no, radicalmente no. […] Es evidente que no se ha tocado fondo. Mientras continúen las medidas de confinamiento y de restricción productiva, esto genera caída de la producción, esto es caída neta. […] La caída económica no ha tocado fondo mientras esas medidas se mantengan", concluye Adrián Zelaia.