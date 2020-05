"Ha aumentado el peligro de conflictos internos en la UE"

La tasa de desempleo en EEUU será histórica por culpa del coronavirus, y podría escalar incluso a niveles no vistos desde la década de 1940. Mientras, Alemania recrudece la cruenta lucha fratricida entre los miembros de la Unión Europea, donde por su parte la Comisión ha trazado las líneas maestras para que su economía salga de la UCI.

¿El nuevo azote de Dios?

"Yo soy el martillo del mundo. Donde mi caballo pisa no crece la hierba", decía según las leyendas el rey de los hunos, Atila. Pero el 'azote de Dios' se ha actualizado y recorre el mundo dejando tierra quemada en formato de virus por estos días.

Tan quemada está quedando la tierra –ya como planeta y no sólo como materia orgánica– que las principales economías del mundo están dando testimonio, un día sí y otro también, de laque está causando el Covid-19 en las economías de todos los países del mundo. Sin excepción.

Inesperadamente, las torres de marfil de los grandes encumbrados se están derrumbando, algo impensable hace apenas tres meses. Y lo anunció uno de los jerarcas de una de 'la' institución del capitalismo por ósmosis.

"Desafortunadamente, la tasa de desempleo aumentará a números que probablemente no hayamos visto desde la década de 1940", ha sentenciado Richard Clarida, vicepresidente de la Reserva Federal de EEUU. Y avaló sus dichos con datos, al declarar que debido al cierre de empresas, en las últimas seis semanas más de 30 millones de trabajadores presentaron solicitudes de desempleo. Clarida apela a la humildad para poder surfear esta ola de tsunami.

El principal problema actual de la economía global es el grado de incertidumbre, apunta el economista Luis Palma Cané.

"No sabemos cuánto va a durar y la gravedad" de la crisis provocada por el coronavirus.

El economista reflexiona que "lo único que puedo decir es que, que todas las economías sincrónicamente van a caer [en] su nivel de actividad [de una forma] muy fuerte. Pero no es correcto decir, o con certeza, por ejemplo lo que dijo la Comisión Europea con su forecast trimestral, diciendo que la economía europea va a caer entre un 7,5% y el 7,8% este año".

"Lo cierto es que la caída del Producto Bruto Interno global y de todas y cada una de las naciones, salvo en principio China e India que no caerían en su nivel de actividad, sino que se reducirían notablemente pero no está dicho todo, salvo eso, caída del Producto Bruto global e individual de forma sincrónica y un elevadísimo aumento del desempleo y de la pobreza. No se puede decir más", manifiesta el economista.

Empiezan a reventar las costuras de la Unión Europea

Mientras, una reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán exige que en un plazo de tres meses el Banco Central Europeo [BCE] presente pruebas de que su compra de deuda soberana ha sido proporcional, y diferenciar la política monetaria de la económica. De no cumplir, intima al Bundesbank a dejar de participar en las compras, lo que sería un golpe de gracia, ya no sólo para las economías de varios países, sino al sentido de unión del bloque comunitario.

"Yo pienso que ha aumentado el peligro de conflictos internos, que hoy creo que la probabilidad es baja, pero puede ir aumentando la probabilidad de que esto termine colapsando a la unión", incide Palma Cané.

Es en este contexto que vuelve a ponerse sobre la mesa europea la cuestión de los paraísos fiscales de la UE. Y es que en el último Índice de Paraísos Fiscales Corporativos, Holanda obtuvo la puntuación más alta, seguida de Luxemburgo e Irlanda. Esto enardece al resto de socios comunitarios, sobre todo porque la baja carga impositiva de Holanda causó enormes pérdidas a Francia; Italia, Alemania y España. Y la Tax Justice Network, que lo denunció, sostiene que ahora es el momento idóneo para una tributación común en el bloque.

"Yo soy de los que piensan que la Unión Europea, como otra unión cualquiera de países es positiva, pero debe ser completa. La UE es incompleta […] y uno de los puntos clave es el tema fiscal. […] No es posible que pongas una empresa en Irlanda y pagas, por ejemplo, un 10% de ganancia, y en otro país pagas el 35% dentro de la misma comunidad", remacha el economista Luis Palma Cané.