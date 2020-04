¿El 'American way of life' condenado a muerte por el coronavirus?

El 'american way of life' podría estar tocando su fin. Ese, y gran parte de los estilos de vida del globo. El culpable: el coronavirus. El autor de la afirmación: el editor de la revista Technology Review, Gideon Lichfield, una publicación que está estrechamente ligada el archifamoso Instituto Tecnológico de Massachusetts [MIT].

Obama y 'el estilo de vida'

Del primero al último. Así ha estado presente en los —por poner un ejemplo— discursos de Barack Obama, seguramente con ausencias entremedias, una frase devenida en latiguillo para poner de pie auditorios propensos al aplauso o enardecer multitudes: 'nuestro estilo de vida'. Tan incorporada en sus discursos como lo está un 'buen día' en los buenos modales de cualquier persona.

Se trata de una frase estrella devenida de la propia historia del país norteamericano y que reconoce sus orígenes, y por tanto sus principios, en la Declaración de Independencia en el año 1776. Algunos ejemplos del uso de la frase por parte de Obama durante su condición de inquilino de la Casa Blanca:

20 de enero de 2009. Discurso de toma de posesión de la presidencia de EEUU: "No pediremos perdón por nuestro estilo de vida".

10 de noviembre de 2014. Sobre la defensa de la Neutralidad en la red: "Una Red abierta es esencial para la economía estadounidense y, cada vez más, para nuestro modo de vida".

1 de septiembre de 2015. Conferencia en Alaska sobre el Ártico y la lucha contra el cambio climático: "Siempre ha habido argumentos para oponerse a esto: que si afectará la economía, que si no queremos que se cambie nuestro estilo de vida...".

11 de enero de 2017. Último discurso de Obama como presidente de EEUU: "A todos los que sirven, ha sido el honor de mi vida ser vuestro Comandante Jefe. Pero proteger nuestro modo de vida requiere más que nuestros militares. La democracia puede peligrar cuando cedemos al miedo".

El 'American way of life' tocado de muerte

Entonces llegó el coronavirus sembrando muerte, pánico, colapso sanitario, crisis económica y drásticos cambios en la convivencia de los seres humanos alrededor del mundo. Y entonces, llegó una sentencia reñida con la máxima estadounidense:

"Aceptémoslo, el estilo de vida que conocíamos nunca volverá". Su autor, Gideon Lichfield, editor de la revista Technology Review, para más señas, estrechamente ligada al MIT. Un hecho que le da un halo de fiabilidad a la nueva frase.

"Lo que siempre se ha llamado el 'estilo de vida' o el 'American way of life', es lo que podemos denominar la ideología norteamericana. Es un estilo de vida basado en una metafísica muy concreta que es la del individualismo: cualquier norteamericano puede llegar a ser presidente de los EEUU, esto lo hemos escuchado mil veces. Es un estilo de vida un poco basado en la ley del 'sálvese quien pueda'. El individuo es el que manda y es la cúspide de la pirámide social, y claro, esto tiene unos efectos que se ven claramente que son dramáticos cuando ocurre una circunstancia excepcional, y es lo que estamos viendo en la actualidad", manifiesta al respecto el analista Juan Aguilar.

Así, el 'American way of life' y sucedáneos en el planeta están sentenciados a no volver a ser el que hasta ahora conocíamos, nunca más. Para siempre. "Todos tendremos que adaptarnos a una nueva forma de vivir, trabajar y relacionarnos. Pero como con todo cambio, habrá algunos que perderán más que la mayoría, y probablemente serán los que ya han perdido demasiado", afirma Lichfield. Sin embargo, se ilusiona con que esta crisis "obligue a los países, en particular a EEUU, a corregir las enormes desigualdades sociales" que hacen tan vulnerables a grandes franjas de su población.

Aguilar explica que la actual situación plantea una contradicción en el 'estilo de vida' de EEUU. Advierte que para mantener una cohesión social, una estructura de Estado, todo un sistema de garantías y de desarrollo social, económico y demás, este estilo de vida es contradictorio. "Porque un Estado, cuanto más complejo es, mayores necesidades de control y planificación necesita. Lo estamos viendo, es la realidad. ¿Cuándo se ve eso descaradamente? Cuando ocurre la situación de excepción. ¿Y en qué estamos ahora? En esa situación de excepción".

"Una pandemia que ya afecta oficialmente a cientos de miles de norteamericanos, donde hay miles de muertos y donde salen a la luz todas las insuficiencias y las carencias de ese estilo de vida. Porque no existe una sanidad pública, porque no existe una seguridad social pública, porque no existe un sistema de protección público, donde hay millones de personas dejadas de la mano de Dios desde el punto de vista social, donde no tienen ayuda, ni seguro médico. Entonces, ¿cómo se acomete ahora una situación de este tipo contando con ese 'estilo de vida'? Es imposible, es una contradicción estructural del propio sistema. No va a poder ser. Y como no va a poder ser, necesariamente esto implicará cambios a futuro. Pueden ser cambios a mejor, o pueden ser cambios a peor", avisa Juan Aguilar.