Recesión en Alemania: ¿un virus mortal para Europa?

Recesión. Una palabra que para la economía viene a ser como un sinónimo de 'peste', de un 'virus'. Y recesión es la palabra que ahora va atada a la desaceleración que ha sufrido Alemania y que durante los últimos años fue burlada por muy poco, exacerbada por un cisne negro inesperado: el coronavirus.

Pero si con ese virus no fuera suficiente, se suma algo que por sabido, no es menos peligroso para la situación económica delicada que enfrenta Alemania —y el resto de Europa por ósmosis—, y que son la guerra comercial iniciada por el presidente de EEUU, Donald Trump, quien además animó en una clara injerencia en otro país, a otro de los factores desestabilizadores: el Brexit. La desaceleración del ciclo expansivo también alimenta a este monstruo.

De acuerdo a estos tres imponderables —guerra comercial, brexit y coronavirus—, "Europa sufre más porque no venía con tanta fuerza de crecimiento como lo venía haciendo el resto del mundo antes de la desaceleración del 2019, y como consecuencia, cuando el mundo se desacelera, Europa se desacelera más y Alemania sufre. Y sufre básicamente también porque su nivel de exportaciones se ve afectado por la guerra comercial", explica el economista Luis Palma Cané.

Otro de los datos más inquietantes y reveladores de las dificultades que enfrenta Berlín es que sólo en diciembre pasado la producción industrial cayó un 3,5% respecto a 2018.

Al respecto, Palma Cané señala que hay un escenario de la economía europea complicado, con un crecimiento lento, y apunta a que la Comisión Europea ha bajado las predicciones de crecimiento de este año consolidadas en alrededor del 1%.

El analista incide en que al ser Alemania "la locomotora de la economía europea por ser la primera economía del bloque comunitario con más del 25% de su producto bruto, y la cuarta economía del mundo, lo que pase en Alemania pega fuerte a la economía de la UE, pero también a la economía global", indica el economista argentino.

En este contexto, y consultada por Expansión sobre si la Unión Europea pueda acabarse si hoy hay unos 'EEUU de Europa', Alicia García Herrero, economista jefe para Asia-Pacífico de Natixis y senior fellow del think tank europeo Bruegel, respondió afirmativamente.

"El mundo ha cambiado y nuestro modelo ha desaparecido. Pero lo que más me preocupa es que en Europa no hay ninguna discusión de proyecto de nación. Desde Asia está más claro que el agua: hay demasiados Estados, y más estados que todavía quieren ser otro estado. Creo que esto nos paraliza. La verdad es muy simple: sin ser un Estado nación no podemos permitirnos ser, ya no una gran potencia, sino un área económica independiente de EEUU y de China. Si no, la Unión Europea se va a partir en dos: vasallo de China, vasallo de EEUU, y no va a haber más", respondió contundente García Herrero.

Palma Cané coincide con este concepto. "Acá el punto crucial es si vamos a tener más o menos UE. Creo que es de vital importancia que la UE se consolide y termine de desarrollarse, porque la UE, más allá de la salida de Inglaterra que para mi es muy negativa, lo que está en juego acá es la integración de Europa: o consolidamos la Unión, o se desintegra", concluye Luis Palma Cané.