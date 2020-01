2020: ¿imposible que Trump pierda las elecciones?

Cada año el Saxo Bank lanza estas predicciones impactantes, con una consecución improbable. El economista argentino Luis Palma Cané analizó para Radio Sputnik los Cisnes Negros de 2020.

Trump no será reelecto presidente

El actual inquilino de la Casa Blanca perderá las próximas elecciones, según el Saxo Bank, que predice que los artífices de su derrota serán los millenials y la generación Z, es decir, quienes hoy tengan entre 20 y 40 años de edad, ya que Trump ganó las pasadas elecciones gracias a ciudadanos blancos en edad avanzada. Ganará el candidato demócrata con un margen de 20 millones de votos.

Impuesto 'America First'

"Me parece demasiado salido de la posibilidad real", afirma Palma Cané. Explica que incluso el impeachment fortalecerá la figura de Trump debido a su personalidad. También alude el experto a la buena salud de la economía de EEUU bajo su presidencia, por lo cual "no veo la verdad un Cisne Negro con un demócrata ganando, salvo que aparezca algún otro episodio que todavía no podemos prever".

Trump creará el 'Impuesto EEUU Primero' [America First Tax] al amparo de su política proteccionista y que servirá para reestructurar el sistema tributario estadounidense en su totalidad, y a la vez estimular la producción nacional. Se centrará en una tasa del 25% a productos importados, pero producidos por empresas de EEUU fuera del país.

Palma Cané ve muy baja la posibilidad de "que en un periodo de elecciones Trump intente algún cambio que le puede generar una serie de corriente en contra, porque en los cambios siempre hay ganadores y perdedores, y creo que no es del estilo de Trump 'mover el avispero' previamente a las elecciones".

El BCE sube los tipos

La presidenta del Banco Central Europeo da un volantazo en la política de la institución y decide subir los tipos de interés al constatar que la política monetaria no estimula la economía comunitaria.

El Brexit será un éxito

"Eso quiere decir que triunfaría la postura ultraortodoxa de Alemania y Holanda ya que política monetaria no puede seguir ayudando a evitar este casi estancamiento que tiene Europa", explica el economista, pero afirma que no cree que Christine Lagarde siga ese sendero. "Creo que va a seguir insistiendo en la política monetaria expansiva, que no se va a dar por la mayor baja de la tasa de interés, sino continuar y aumentar la inyección de dinero que hace a través de la relajación monetaria".

El primer ministro, Boris Johnson, ejecuta la salida del bloque comunitario y lanza un plan de gasto público. El PIB nominal británico [PIB con inflación] sube un 8% y el FTSE 100 [índice bursátil más importante de Reino Unido ] se revaloriza un 15% más que el resto de bolsas.

"No creo que [el Brexit] sea un éxito[…]. Creo que por el contrario, va a sufrir dos o tres años por esta salida respecto al crecimiento potencial que tiene EEUU", sentencia al respecto el economista.

¿Hungrexit?

La relación entre Budapest y Bruselas se puede ver agravada debido a la política antinmigratoria de Hungría , país contra el cual el bloque activó un procedimiento en virtud del artículo 7 del Tratado de la Unión a causa de las restricciones cada vez más agudas que ese país aplica a la libertad de prensa, tribunales y ciencia. Esto lleva a que Budapest sienta tocada su soberanía y decida abandonar el bloque.

"No creo que la UE esté fallando, como dicen los euroescépticos […]. Creo que la UE es una buena herramienta, un excelente instrumento, y lo que hay que hacer es perfeccionarlo, pero no salirse. No agotar la posibilidad de seguir en una comunidad: la teoría y la experiencia indica que es mucho mejor que estar aislado".

Fin del modelo nórdico de bienestar en Suecia

Cambio de actitud masivo y pragmático en Suecia a medida que el país trabaje para integrar mejor a los inmigrantes de Oriente Medio y África que ya conforman alrededor del 25% de la población del país. Una situación que ejerce una sobrecarga en los servicios sociales. Y es que los últimos estudios apuntan a que el 25% de la ciudadanía se escora hacia el discurso que rechaza la inmigración. A lo que se suma una recesión que amenazaría a su modelo de bienestar en el presente año.

"La posibilidad de ocurrencia es muy baja", sentencia Palma Cané respecto a este planteo, que no obstante opina que es un buen planteo.

"El esquema nórdico ha probado ser muy eficiente. Ha probado que es posible tener una alta presión impositiva siempre y cuando eso permita darle a los ciudadanos servicios esenciales". Palma Cané señala que, como toda Europa, Suecia tiene un problema con la inmigración que tiene que ir resolviendo, y que las cosas no se solucionan tirando las cosas por la ventana. "Hay que tratar de resolverlo y mantener un esquema de bienestar social que ha probado ser exitoso".