Elecciones en España: el alto precio a pagar

Humo negro

Humo blanco. Fue lo que no salió de los cónclaves en La Moncloa entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y los posibles socios de turno, sumados a aquellos que deberían haber practicado la abstención para aupar por una legislatura al socialista como mandatario.

El economista Santiago Niño Becerra muestra su preocupación al respecto: "España no puede permitirse estar sin Gobierno hasta Navidad".

El experto incide en que en este contexto, en el país ibérico se estará gobernando en base a decretos-leyes. "El informe que ha publicado al OCDE sobre una serie de países, el apartado de España dice que […] España no está cumpliendo el déficit. España va a fallar en sus previsiones de déficit este año y el año que viene".

¿Políticos preocupados únicamente por sus cargos?

Y más allá de la decepción que trasuntaron varios políticos y la población en general, que se manifiesta disgustada y piensa que los políticos están más preocupados por los cargos que por administrar el país, también la tiene el sector que sin duda es el gran motor de cada país: el económico.

En este sentido, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales [CEOE], Antonio Garamendi, no anduvo con rodeos. Opina que en los últimos cuatro años los políticos españoles están dandoy están enfrascados en sus cosas, en vez de procurar un clima de estabilidad que permita continuar creando empleo y riqueza en el país.

Sus declaraciones a la emisora Onda Cero recogidas por Europa Press tuvieron un aire de sentencia: "Para ver lo que estamos viendo, pues igual es mejor que haya elecciones, pero al final van los mismos […] Se lo tienen que mirar".

- Pregunta: ¿En particular usted, si no consigue ser elegido Presidente del Gobierno tras el #10N , dimitirá como líder del PSOE ?



- Respuesta de Pedro Sánchez: .............. pic.twitter.com/LfiL3sMeLU — Dᴀᴠɪᴅ Sᴀ́ɴᴄʜᴇᴢ (@David_SanchezB) 18 сентября 2019 г.

Niño Becerra se apoya en el Informe de Primavera del Fondo Monetario Internacional que "hizo unas previsiones para una serie de países y para España que son casi apocalípticas. Entonces, el [hecho de] no haber Gobierno […] da una sensación de inestabilidad. […] Esa incertidumbre por el hecho del no cumplimiento de compromisos y una inexistencia de Gobierno para tomar medidas, crea una inestabilidad", enfatiza el experto.

La minuta

El analista se pregunta de forma retóricaesto a España en términos económicos, e inmediatamente se responde: "No lo sé. Pero piense en inversiones que se van a aplazar, o que no se van a hacer; en decisiones de empresas multinacionales, de corporaciones que podrían afectar positivamente a España, que no le van a afectar. Claro, esto está sobre la mesa. ¿Al final a cuánto va a subir? Pues no lo sé, pero evidentemente será una cifra que no será una tontería".

Según se ha sabido, la factura de esta nueva convocatoria a elecciones costaría a las arcas del Estado, es decir, a todos los españoles, es la generosa suma de unos 167 millones de euros. Así, las erogaciones en estas cuatro elecciones en los últimos cuatro años ascendería a unos 540 millones de euros.

"Esta imagen de dispendio de gasto inútil es muy negativa para la democracia, […] a nivel interno y a nivel internacional", sentencia Santiago Niño Becerra.