UE, cara de susto, Reino Unido, cara de póker

Y es que la UE es quien está elevando sus exigencias para el Brexit, pues "del otro lado (el Reino Unido) todavía no hay exageraciones como esa que se acaba de plantear". Así lo entiende el profesor de Economía Política del País Vasco Joaquín Arriola.

No perdió su "cara de póker" la premier británica, Theresa May, cuando la prensa alemana filtró su supuesto nerviosismo y atragantamiento de la ya famosa cena que mantuvo con el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, de quien ensalzaron su "zorruna" mano negociadora. Hasta lo calificaron de ser más hábil que la británica.

Lo que sí hizo May, fue echarle su "Can Cerbero" a Juncker, y de paso, a todos quienes quisieran escucharlo desde el continente: "No vamos a pagar los 100.000 millones, lo que debemos hacer es negociar en detalle todos los derechos y obligaciones", dijo el ministro del Brexit, David Davis en una entrevista con la cadena de televisión ITV.

Arriola opina que todas estas declaraciones no son más que "bazas para la negociación, pero lo que es evidente es que Gran Bretaña es un mercado muy importante para las exportaciones europeas" y viceversa.

"Yo creo que en última instancia (el problema en las negociaciones) no va a ser tanto sobre la residencia de los británicos en Europa, o de los europeos en Gran Bretaña, sino las reglas a futuro que es lo que se va a negociar de entrada y salida de migrantes" desde ambos lados, explica el experto.

El filtrador alemán Frankfurter Allgemeine, publicó que Juncker aseguró a la salida de la cena, que era "diez veces más escéptico que antes" y vaticinó un 50% de posibilidades de fracaso de las negociaciones.

Horas después, el funcionario remató la faena diciéndole a la canciller alemana Angela Merkel: "Theresa May vive en otra galaxia". "No estoy en otra galaxia" respondió May, quien es considerada la nueva "Dama de hierro". Y agregó: "Lo que he visto por otros comentarios de líderes europeos es que habrá momentos en que estas negociaciones serán duras, y necesitamos un liderazgo fuerte".

Al respecto, Arriola cree que "en estos momentos Theresa May tiene aún si atención puesta en la situación interna. Recordemos que ha convocado a elecciones, su objetivo es reforzar la mayoría que tiene en el Parlamento, para poder negociar con ‘menores ruidos’ en la retaguardia, y no es del todo evidente que ese vaya a ser el resultado".

"Por lo tanto, mientras la UE espera que su contraparte se decida ya a poner en la mesa de negociaciones cuestiones concretas, Gran Bretaña parece que no tuviera tanta prisa, y eso es quizá lo que está expresando el nerviosismo que se nota de la parte de Bruselas", concluye Joaquín Arriola.