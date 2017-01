Europa a la caza de activos

La medida, que tuvo su origen tras el ataque contra un mercado navideño en Berlín en el cual fallecieron 12 personas, forma parte del "plan de acción contra el financiamiento del terrorismo" puesto en marcha después de los tiroteos en París en noviembre de 2015.

Así, el pasado 21 de diciembre la Comisión Europea presentó un paquete de medidas con las que espera combatir la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada en el continente. Los funcionarios de aduanas del bloque podrán revisar y confiscar, tanto dinero, como metales preciosos a todo sospechoso de tener vínculos con grupos extremistas. Además, toda persona que traiga consigo más de 10 mil euros en efectivo deberá declararlo al entrar al territorio del bloque.

Para el economista argentino Luis Palma Cané, esta decisión "va en el camino correcto, sobre todo ahora que el Estado Islámico está perdiendo terreno en Siria e Irak y que todo indica que los terroristas serán derrotados y llevados a su mínima expresión. Algo que ha llevado a que Daesh "realice ataques con 'células fantasma' para seguir teniendo presencia".

Palma Cané incide en que al terrorismo "no sólo se lo combate con los servicios de inteligencia, sino también tratando de cortar sus vías del financiamiento que se hacen con dinero lavado, con dinero negro. Me parece muy bien y esas medidas debieron tomarse antes para controlar el flujo de dinero que 'vuela' desde el régimen islámico del Estado Islámico hacia Europa e incluso hacia EEUU, y no debe descartarse Asia y África".

El analista matizó que "si bien están en el camino correcto, la pregunta es por qué no lo hicieron o no lo profundizaron antes". En este sentido, Palma Cané opina que "es evidente una falla de la Unión Europea y que refleja una vez más la lentitud de la decisión del bloque que es consecuencia de una burocracia excesiva y que es criticable".

Asimismo, la Comisión Europea prevé la creación de un programa especial de seguimiento de las fuentes de financiación del terrorismo en cooperación con EEUU. La medida les daría a las autoridades transatlánticas amplios poderes para controlar todas las transferencias electrónicas, por lo que aún no cuenta con la aprobación del Parlamento Europeos.

Sin embargo, no todos lo ven de la misma manera, pues estas medidas podrían ser sólo una excusa para la Comisión Europea que desde hace mucho tiempo busca la forma de endurecer los mecanismos de control de capitales, sobre todo cuando se trata de su salida de Europa.

Luis Palma Cané cree que "en este tipo de controles hay que buscar un balance, un punto medio entre lo que es la libertad de mercado, la libertad de transacciones, y la seguridad nacional e internacional. Es un punto medio difícil de encontrar pero que sin ninguna duda hay que buscarlo. Evidentemente si se van a controlar todas las transacciones en efectivo, todas las transacciones cibernéticas, esto implicaría una limitación muy importante a la libertad de bienes de capitales. Yo creo que en este sentido hay que tener mucho cuidado. Debiera ser un 'sistema de alarmas' cuando suceden determinadas cosas en las transferencias, pero no contra todas y cada una de ellas porque entonces se pone una limitación al movimiento de capitales", concluye el economista.