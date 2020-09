España: Comunidad de Madrid pide ayuda al Gobierno por incremento de casos de COVID-19

Así lo ha trasladado Aguado en declaraciones a los medios después de mantener un encuentro con la Fundación España Activa en su Consejería, y un día después de que el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, deslizara que pueden llevarse a cabo restricciones de movilidad en zonas de la región con mayor número de casos de COVID.

En este punto, el vicepresidente autonómico ha pedido "dejar de crispar" a la población y "dejar de buscar culpables de lo que se está sucediendo para centrarse en ofrecer "soluciones conjuntas".

Aguado también ha lamentado que las administraciones no sean capaces de aprobar un plan conjunto de acciones que intenten frenar la pandemia en la Comunidad y cree que hasta que no bajen "esas pistolas dialécticas" y salgan de la "crispación" no van a poder "poner coto" a su expansión.

En tanto, el Ayuntamiento de Madrid ha expresado su preocupación por la situación de la pandemia de coronavirus en la capital y espera que el Gobierno regional anuncie "medidas contundentes y eficaces" contra el avance de la misma.

Perú

Venezuela

El Tribunal Constitucional rechazó la medida cautelar del Poder Ejecutivo frente al posible juicio político contra el presidente Martín Vizcarra, según anunció la presidenta de la alta corte, Marianella Ledesma.

El presidente Nicolás Maduro ha reaccionado a la negativa de la Unión Europea a desplegar observadores electorales de cara a los comicios legislativos previstos para diciembre en Venezuela, a menos que se consideren algunas condiciones, como el aplazamiento de los comicios.

