El Salvador: presidente pide préstamo en el Congreso acompañado por militares

El presidente Nayib Bukele acudió a una sesión extraordinaria del Congreso, para pedir la aprobación de un préstamo destinado a financiar el plan de seguridad gubernamental.

La plenaria no pudo llevarse a cabo por la ausencia de la mayoría de diputados, al declarar que la convocatoria no era procedente ya que los motivos expuestos por el Consejo de ministros no eran convincentes.

La ONU y la OEA han llamado al diálogo entre los poderes del Estado para resolver la crisis en esa nación centroamericana.

Venezuela

El número dos del Gobierno, Diosdado Cabello, asegura que no va a pasar nada en el país tras la gira internacional del autoproclamdo "presidente interino", Juan Guaidó.

Guaidó, respaldado firmemente por el Gobierno de Trump, empezó una gira internacional el 19 de enero, pese a la prohibición de salida del país, que lo llevó a Colombia, algunos países de Europa y Estados Unidos para pedir ayuda para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro.

Cuba

La inauguración oficial de la Facultad Preparatoria de idioma ruso en La Habana es un hito que trasciende hacia otras universidades y hacia otras ramas del conocimiento.

Se firmó la renovación del convenio marco entre la Universidad de La Habana y la Universidad Federal del Sur, representadas por sus respectivas rectoras, Miriam Nicado e Inna Shevchenko.

Ecuador

El expresidente Rafael Correa tachó de "cantinflesco" durante una entrevista realizada por el canal de televisión ruso RT el juicio que la Fiscalía de Ecuador pretende iniciar en su contra para impedir que participe en las elecciones del 2021.

Colombia

El Gobierno pone a todas las FFAA en alerta máxima en el marco de preparativos ante el paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional.

El Ejecutivo de Duque volvió a anunciar en fechas recientes que se abría a la posibilidad de mantener nuevas conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, siempre y cuando esta guerrilla libere a todos los secuestrados.

Estos temas en esta edición del programa '500 millones'.