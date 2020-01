Oriol Junqueras: "Continuaremos la lucha por la independencia"

El ex vicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra Republicana Catalana, Oriol Junqueras, promete seguir luchando por la indepndencia catalana.

En uso del permiso penitenciario concedido por el Gobierno de Cataluña, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión por su papel en el referéndum independentista ilegal del 1 de octubre, acudió como testigo a la comisión de investigación del Parlamento local para abrir la campaña electoral pronta en Cataluña a efectos de la aplicación del artículo 155.

En su intervención Junqueras acusó al Estado español de un juicio injusto y denunció que se crearon pruebas falsas contra él y su familia, según reportó el portal español OK diario.

Junqueras llegó al Parlamento junto a los otros cuatro exconsejeros presos y fue recibido con vítores y honores por parte de Quim Torra y Roger Torrent. El preso dijo estar muy contento de poder debatir con el resto de grupos parlamentarios pese a que, excepto Ciudadanos durante unos minutos, sólo los separatistas han acudido.

Junqueras ofreció voluntad de diálogo también con los que han aplaudido de forma entusiasta la represión y defendió que nada de lo que hicieron fue un delito.

La portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, reprochó a Junqueras que no pidiera perdón y no mostrara arrepentimiento. Roldán defendió la aplicación del artículo 155, y le dijo a Junqueras que no es ningún mártir.

Los diputados de Ciudadanos abandonaron la sala entre las protestas de Junqueras, que reclamaba a Roldán que se quedara para escuchar su respuesta. Los discursos de los representantes de los comunes, JxCat y ERC fueron un homenaje a Junqueras que agradeció el apoyo.

