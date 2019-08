Primarias argentinas: el oficialismo sufre una sensible derrota

Con el 88,1 por ciento de las mesas escrutadas, el Frente de Todos sacó el 47,3 por ciento de los votos, y la alianza oficialista Juntos por el Cambio, el 32,2 por ciento de los sufragios, informó la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior.

El candidato a la presidencia Alberto Fernández, abogado y profesor de derecho penal, de 60 años, agradeció a los argentinos el respaldo que recibió junto a expresidente Cristina Fernández, que lleva como candidata a vice, en las urnas y adelantó que una de sus prioridades al frente del Estado será la lucha contra la pobreza.

Reivindicó, además, la educación pública y el valor de las pequeñas y medianas empresas, prometió una pensión digna a los jubilados y criticó la reforma laboral que supuestamente prepara el actual Gobierno en caso de que gane las elecciones generales que se celebrarán el 27 de octubre.

Mientras, en, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó a Alejandro Giammattei, del derechista partido Vamos, como virtual presidente electo de Guatemala para el período 2020-2024, con el 99 por ciento de los votos escrutados.

"Felicitamos a cada uno de ustedes los guatemaltecos que acudieron a las urnas, quienes fueron protagonistas de este proceso electoral. Me permito participar en las felicitaciones a Alejandro Giammattei", declaró el presidente de la República, Jimmy Morales.

El ingreso de Venezuela en la lista de los principales países productores o de tránsito de drogas es una "hipocresía" de EEUU. Lo afirmó la Cancillería de la nación caribeña después de que Washington ubicara a Venezuela dentro de los Estados que "no colaboraron para la reducción del tránsito de drogas y que fallaron en la lucha contra ese crimen bajo acuerdos internacionales".

"Es ampliamente sabido que el flagelo del narcotráfico tiene como principal impulso, el desenfrenado nivel de consumo y comercialización de las sustancias ilícitas dentro de EEUU", reza el comunicado del Ministerio de Exteriores.

El texto agrega que "las acciones contundentes de la Revolución Bolivariana, basadas en estrategias de Estado en materia de prevención del cultivo, producción, fabricación, venta, tráfico y distribución de drogas ilícitas, permitieron lograr la incautación de 716.666 toneladas de drogas, en el período de 2005 a 2018".

En España, el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, ha calificado este lunes de "poco responsable" que el PSOE haya pospuesto las negociaciones con su formación para la investidura a finales de agosto, principios de septiembre, y que hable de no que no descarta llegar a un acuerdo con ellos en el "último minutos" en lugar de intentar conseguirlo cuanto antes. "No nos parece que sea algo sensato y responsable", ha señalado Echenique en una entrevista en la Cadena Ser.

El dirigente de la formación morada ha respondido así al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que este domingo, en una entrevista en El País, aseguró que no descartaban que "en el último momento" se materialice un acuerdo con la coalición con Unidas Podemos (UP) que permita formar Gobierno.

Echenique ha insistido en que ellos "siempre" han estado dispuestos a negociar un acuerdo integral de Gobierno y ha confirmado que a día de hoy no hay ningún contacto formal con el PSOE.

Estos son los temas de la presente edición de '500 Millones'.