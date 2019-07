México: López Obrador niega que en el país haya recesión económica

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no hay recesión en economía del país y que incluso cada vez está mejor la situación económica y social.

El mandatario expuso sus criterios al respecto, durante una rueda de prensa, tras ser consultado acerca de las últimas predicciones de los especialistas sobre que México se encuentra en la antesala de una recesión económica inevitable para el segundo semestre del año.

"Es la apuesta de los nostálgicos del neoliberalismo. Están obcecados con eso, se excitan: no hay recesión, vamos muy bien. Si hay mejoras, si hay más ingresos en una familia, pero hay más inflación, no hay bienestar. Eso no lo miden", dijo el presidente en alusión a las valoraciones de algunas calificadoras del estado de la economía mexicana.

Mientras, Paraguay enfrenta una crisis política debido a la firma de un acuerdo secreto con Brasil sobre al manejo de la principal generadora hidráulica de energía eléctrica.

Pedro Ferreira, presidente de la Administración Nacional de Electricidad, se negó a firmar un acuerdo secreto sobre venta de energía eléctrica de la represa hidroeléctrica de Itaipú a Brasil bajo condiciones poco favorables para el Paraguay.

El Gobierno inicialmente defendió el documento, pero ante la presión de la oposición decidió cancelar el acuerdo. En la capital, Asunción, movilizaciones se sumaban al descontento. En este contexto, exigen la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez.

Entretanto, la secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, dice que no tiene interés en ser gobernadora tras las críticas que llevaron a la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.

Al menos 59 personas han fallecido en Honduras a causa del dengue, enfermedad transmitida por los mosquitos Aedes Aegypti, según cifras de la Secretaria de Salud de ese país. Como comentan los expertos, la epidemia pudo prevenirse. Más de 150 casos de fallecimiento son estudiados para determinar si fueron a causa del dengue grave.

En otro orden, el 'president' de la Generalitat Valenciana y líder del PSPV, Ximo Puig, ha defendido que el PSOE debe dialogar con todos los partidos y llamó a apoyar a su formación política. Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha dicho haber "asumido" que "va a haber gobierno de coalición ".

Tras la sesión de investidura fallida de Sánchez, el rey de España, Felipe VI, deberá realizar una nueva ronda de consultas entre los grupos con representación en el Congreso de los Diputados para decidir si propone un candidato para un segundo intento o si, por el contrario, da por perdida la legislatura y convoca elecciones.

Estos y otros temas en '500 millones'.