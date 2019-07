España celebra la sesión de debates de investidura

Pedro Sánchez anhelaba un Gobierno monocolor y un pacto programático con Unidas Podemos para mantener abiertos cauces de comunicación y colaboración con PP y Ciudadanos.

Entendía que los ciudadanos estaban pidiendo acuerdos, pero "acuerdos con todos". Se disponía así a situar al PSOE como el gran referente de la izquierda y también de muchos votantes de centro, en los tiempos difusos de las "tres derechas".

Ahora la presencia de Podemos en su Ejecutivo obliga al presidente a instalarse más en la izquierda. Fuentes del PSOE apuntaban que el discurso del presidente será progresista y de izquierdas, apelando a las transformaciones que necesita el país.

Mientras tanto, un ataque perpetrado en Colombia por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional obligó a cerrar la vía Medellín-Costa Atlántica.

Según la información inicial, hombres armados salieron a la vía, pararon los camiones, bajaron a los conductores y procedieron a prenderle fuego a dos camiones, el hecho ocurrió en el sector conocido como Las Crucecitas, entre el casco urbano del municipio de Valdivia y el corregimiento de Puerto Valdivia.

En otro orden, tras una semana de protestas, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, aseguró que no buscará la reelección en 2020.

Se ha dirigido al pueblo puertorriqueño en un mensaje transmitido a través de su página de la red social Facebook e insistió en que permanecerá en su cargo a pesar de las manifestaciones por su presunta implicación en un escándalo de corrupción.

"He cometido errores y me he disculpado. Reconozco que disculparme no es suficiente y sólo mi trabajo auydurá a restaurar la confianza y la verdadera reconsiliación", manifestó.

Estos y otros temas en esta edición del programa '500 millones'.