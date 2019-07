PSOE presiona a Iglesias para que acepte ya "oferta" de Sánchez

Así respondió el secretario general del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, al ser preguntado sobre la propuesta planteada por Iglesias en la que reta a Sánchez a someter a votación en el debate de investidura su propuesta de Gobierno de coalición con el compromiso de que si es rechazada, él cambiará de posición.

"A Unidas Podemos, nuestro socio preferente, le pedimos que acepte, la oferta razonable del candidato Pedro Sánchez para llegar a un acuerdo programático, parlamentario e institucional en torno a una genda progresista", dijo.

Simancas señaló también que los españoles dijeron en las últimas elecciones generales, europeas, autonómicas y municipales, lo mismo que han confirmado en el último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, que quieren ya un Gobierno del PSOE liderado por Pedro Sánchez.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Noelia Vera, defendió la oferta de su secretario general, Pablo Iglesias, de someter a votación en el Congreso un gobierno de coalición, algo que el PSOE ha tachado de experimento:

"De momento no hay una respuesta, tenemos silencio. Si el motivo es que los números no dan, eso se puede demostrar más adelante. Lo raro es presentarse a una investitudura sin tener ningún apoyo de ningún grupo parlamentario. Aún no hay un sí materializado por parte de ningún grupo", recordó.

A juicio de Noelia Vera, "lo más sensato" es garantizar un gobierno estable, negociar un programa y poner en marcha las políticas que se acordaron en los frustrados Presupuestos del Gobierno Sánchez, y para ello "la mejor forma de materializarlo es naturalizar que se pueden compartir gobiernos".

De tal modo, la portavoz de Podemos instó nuevamente al PSOE a continuar los diálogos para evitar una investidura fallida que prolongue la crisis política en España.

En tanto, el ministro venezolano de Petróleo, Manuel Quevedo, condenó en la sexta Reunión Ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, las sanciones unilaterales impuestas por EEUU a las exportaciones de petróleo de países miembros de la OPEP como Venezuela e Irán.

Mientras, en Guatemala, los candidatos a la presidencia, Sandra Torres y Alejandro Giammattei, quienes se enfrentarían en una segunda vuelta electoral, criticaron la compra de dos aviones militares a Argentina, confirmada por el Ministerio de Defensa del país.

También destacamos que Cuba pretende crear una criptomoneda para frenar la estrategia de asfixia económica que Washington adoptó contra la isla, y a fin de impulsar la economía nacional.

