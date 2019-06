España: fracasa reunión de Sánchez e Iglesias en la Moncloa

El encuentro ha concluido en fracaso, tras la decisión de Iglesias de mantener su exigencia de entrar en un gobierno de coalición con miembros de su formación dentro del Consejo de Ministros.

Asimismo, Iglesias ha comunicado a Sánchez que en caso de no lograrlo no descarta votar en contra de la investidura, según informaron fuentes socialistas al término de la reunión.

Sánchez ha repetido su oferta de "gobierno de cooperación" y ha advertido a Iglesias que está determinado a presentarse a un debate de investidura en el mes de julio en cualquier caso.

En medio de esta indefinida situación por la ausencia de acuerdos para la investidura, la secretaria general del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, ha criticado la "falta de responsabilidad con España" que, a su juicio, está demostrando el partido Ciudadanos:

"Hay una falta de responsabilidad con España. A la hora de la verdad no les importa que España no tenga un gobierno, que haya una inestabilidad, en este sentido la incertidumbre sobre si va a haber o no la investidura en los próximos días".

Mientras tanto, en Uruguay, la Central Única de Trabajadores convocó un paro general de 24 horas en defensa de las fuentes laborales.

La huelga general, marcada por un alto nivel de participación, según los directivos convocantes, tuvo lugar en protesta por una reciente resolución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que cuestionó las normas de negociación colectiva.

En otro orden, los presidentes de Perú, Martín Vizcarra, y de Bolivia, Evo Morales, firmaron diversos acuerdos de cooperación en el marco del quinto Gabinete Binacional que se desarrolla en la ciudad peruana de Ilo.

Entre otros proyectos, se prevé convertir la terminal marítima de Ilo, sur del Perú, en un megapuerto. Morales subrayó su importancia para las economías de Bolivia, Perú y Brasil:

"Mi gran deseo es que en Ilo tengamos un megapuerto, que tendrá gran importancia para Perú, Bolivia y Brasil. Estamos proyectando la interacción", declaró Morales.

Estos y otros temas en esta edición del programa '500 millones'.