Cabello: "Caracas y La Habana resistirán los ataques de Washington"

"Revisamos el apoyo de Cuba al Foro, detalles pendientes, información a consultarse desde el punto de vista de integración, cómo integrar Venezuela y Cuba porque nos están atacando igual. El mundo debe saber que lo que le están haciendo a Cuba se lo van hacer a Venezuela", dijo el jefe de la Constituyente venezolana.

"Y lo que le están haciendo a Venezuela se lo van hacer a Cuba. Ante eso, entendemos que debemos estar unidos porque tenemos un enemigo común al frente", confirmó Diosdado Cabello.

El referente chavista precisó que, en sus reuniones con el expresidente y el presidente de Cuba, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, respectivamente, abordaron temas relacionados con la integración entre los dos países, teniendo en cuenta los ataques que sufren por parte de Washington en su empeño por derrocar la Revolución Cubana y la Revolución Bolivariana.

Preguntado si el Gobierno venezolano convocará elecciones presidenciales como "solución" a la crisis política y económica, Cabello respondió con un rotundo "no" y explicó que la oposición "no se lo merece", porque "si pierden, no lo reconocen".

Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, vaticinó en el marco de la visita de Cabello a la isla el triunfo de La Habana y Caracas ante la agresividad de Washington gracias a la unidad y dignidad que caracteriza a ambas naciones.

Más información: Parlamento de Nicaragua aprueba Ley de Amnistía presentada de urgencia

Estados Unidos recrudece cada vez más las sanciones contra Venezuela y Cuba. Estos dos países consideran que las sanciones de Washington son parte de una "estrategia fracasada" de la Casa Blanca para recuperar lo que llama su "patio trasero".

En tanto en Nicaragua, los diputados sandinistas de la Asamblea Nacional aprobaron una nueva Ley de Amnistía número 996 con el objetivo de lograr la pacificación del país perdonando a las personas involucradas en los sucesos ocurridos desde el 18 de abril del 2018.

Mientras, en Panamá analistas afirman que las Relaciones Exteriores del país afrontarán un importante desafío en su próximo quinquenio por las tensiones políticas en el mundo como muestran los posibles rumbos de la política exterior del próximo gobierno.

Tema relacionado: Movimiento indígena de Guatemala denuncia intento de impugnar a su candidata presidencial

En esta edición también destacamos que en Guatemala miles de simpatizantes acudieron al cierre de campaña del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos que nace con bases indígenas y campesinas y que participará en las elecciones.

Estos y otros temas en esta edición de '500 millones'.