Maduro anuncia "buenas noticias" sobre el diálogo con la oposición

Anteriormente Maduro confirmó el inicio de un nuevo proceso de diálogo con la oposición mediado por Noruega. De acuerdo con las declaraciones del mandatario venezolano, su Gobierno ha llamado en más de 600 ocasiones al diálogo nacional por la paz.

Maduro subrayó que Venezuela superará todas las dificultades que surjan, producto de la agresión económica imperialista, y enfatizó que el país latinoamericano está en un proceso de liberación de "las amarras del imperio norteamericano".

Mientras tanto, el presidente boliviano, Evo Morales, inició su campaña electoral declarando en medio de una multitudiaria concentración, que la gente defiende el proceso de cambio que lidera desde 2006:

"El proceso de cambio en Bolivia es imposible pararlo, en corto tiempo hemos demostrado que Bolivia tiene mucho futuro y mucha esperanza", afirmó.

El mandatario de Bolivia agradeció la "histórica" concentración que organizó esa misma jornada el Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos en el municipio de Chimoré, Cochabamba.

Morales, en su discurso, realizó un repaso histórico de los objetivos cumplidos en 13 años de Gobierno al destacar el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la desigualdad, la nacionalización de los recursos naturales y los proyectos hidroeléctricos, entre otros logros.

En otro orden, la última encuesta para determinar la favorabilidad de la gestión del presidente de Colombia, Iván Duque, deja al mandatario con un porcentaje bastante bajo en los últimos meses.

El presidente no ha sido muy favorecido por las encuestas desde que se posesionó en su cargo, los analistas creen que temas como la salud, la economía, inseguridad, entre muchos otros, lo mantiene con solo el 32 por ciento de aceptación entre los colombianos. El líder estudiantil Manuel Sampayo busca explicar esta situación:

"Este gobierno no ha escuchado a los estudiantes, no ha escuchado ni a los indígenas, ni a los maestros, en fin, no hubo la voluntad de escucha".

Estos y otros temas en esta edición del programa '500 millones'.