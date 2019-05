"Típico golpe norteamericano en América Latina, pero fracasó", afirma gobierno de Venezuela

"El gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, actúo con rápidez, aislando el foco de desorden público, con máxima atención al cuidado de los derechos humanos, no ha habido víctimas que lamentar hasta ahora y libertades fundamentales del pueblo venezolano", destacó el funcionario.

Impidiéndo que se afectara a las mayorías inocentes que tienen derecho a vivir en democracia y en paz. De esta manera, agregó, el presidente Maduro, demuestró una vez más que su gobierno es el único garante fundamental de la paz de Venezuela y del orden legítimo constitucional de nuestra nación.

El diplomático, insistió en que este nuevo intento de potencias extranjeras para promover una guerra civil, de abrir las puertas a una intervención militar e imponer un gobierno títere fracasó, y que la razón fundamental de los ocurrido es que no tiene raíces en la sociedad venezolana.

La absoluta mayoría de nuestro pueblo, quiere vivir en paz, con ejercicio pleno de su soberanía, de su independencia y derecho a la autodeterminación, aseguró Moncada.

Un reducido grupo de militares venezolanos se ha sublevado este martes contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en apoyo al autoproclamado "presidente interino", Juan Guaidó, y ha ayudado a escapar de su arresto domiciliario al conocido dirigente opositor Leopoldo López.

Un poco más tarde, Guaidó y López llamaron a los venezolanos a "salir juntos a la calle" en defensa de los opositores rebeldes.

Moncada insistió en que lo ocurrido este martes es prácticamente el "típico golpe norteamericano en América Latina, pero fracasó", ya que el Gobierno de Maduro "ha actuado con nervios de acero […] cuidando al máximo los derechos humanos".

Tras el ailamiento de los hechos ocurridos, el país se encuentra en perfecta normalidad a lo largo y ancho del territorio nacional. El presidente tomó las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el derecho a la paz de nuestro pueblo, aseguró el funcionario.

"Llamamos a la comunidad internacional a rechazar este intento violento, promovido por potencias extranjeras para destruir el orden constitucional de Venezuela y, alertamos que esta nueva modalidad de golpes de estado desde el exterior, abiertamente apoyados, viola la Carta de las Naciones Unidas".

"Viola toda norma del derecho internacional. Atenta contra la paz y la seguridad internacional y regionales. La comunidad internacional debe expresar una posición firme en defensa del principio de independencia, soberanía, autodeterminación de los pueblos y el derecho a la paz de todas las naciones", subrayó Moncada.

Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, confirmó la derrota de la acción violenta y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene "firme en defensa de la Constitución y sus autoridades legítimas".

Soldados de las fuerzas armadas de Venezuela afirmaron a la prensa haber sido llevados por engaño al lugar de los hechos. Adelante algunos de sus testimonios.

"Me estaban haciendo mal. Nos tenían engañados, engañados. A mí me trajeron en la madrugada, un tal comandante Sánchez, el capitán Rivas. El mayor Sequeda, me dio una pistola para que yo me quedará, me obligó, me dijo quedate allí".

© REUTERS / Carlos García Rawlins Esta es la verdad sobre cómo se gestó el intento de golpe de Guaidó

Mientras gobiernos de varios países de América Latina, la OEA , el Parlamento Europeo y Estados Unidos, apoyaron a Guaidó, Bolivia y Cuba, expresaron su apoyo a Maduro. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insiste en la posición de neutralidad respecto a Venezuela y pide diálogo a las partes.

"En apego a nuestra Constitución, no intervención y autodeterminación de los pueblos. Solución pacífica en los conflictos, no intervenir en estos casos, es muy clara nuestra postura. Deseamos que haya diálogo", declaró el mandatario mexicano.

México, junto con Uruguay, que también había declarado su neutralidad, habían hecho la invitación a un diálogo entre gobierno y oposición, una iniciativa criticada por Guaidó. El autoproclamado presidente encargado de Venezuela les pidió a los presidentes de México y Uruguay, que se pusieran en lo que él llamó "el lado correcto de la historia" y dejaran de ser neutrales.

Entretanto, en Argentina, al menos 20 personas fueron detenidas este martes en Buenos Aires, durante una extensa huelga en la que participaron miles de trabajadores de diversos gremios argentinos, para repudiar la situación económica del país y las medidas impuestas por la Administración de Mauricio Macri.

© REUTERS / Jorge Cabrera Congreso de Honduras suspende sesión ante violentas protestas de maestros y médicos

Mientras en Honduras, el hartazgo de la población deriva en represión policial durante las protestas contra las políticas económicas, laborales y de desarrollo de la sociedad del Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández.

