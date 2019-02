EEUU restringe movilidad a diplomáticos venezolanos

"Como no les gustó el discurso que dimos en la OEA, impusieron restricciones a los movimientos de los diplomáticos en NY, para que no podamos ir a la OEA físicamente. Esta es la trampa de la que estamos hablando. Ahora no quieren que hablemos en la OEA y nos están impidiendo", declaró Moncada.

En otro orden, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador presentó el programa 'Sembrando Vida' en El Salto del municipio de Pueblo Nuevo, Durango.

Mientras tanto, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, confirmó a través de su cuenta en la red social de Twitter que este domingo se desarrolló en 18 países el segundo y último día de la votación de cubanos en el exterior en el referendo constitucional.

Empresarios instan a "una negociación rápida, efectiva y creíble" en Nicaragua

Con 75 votos a favor, el Poder Legislativo en Nicaragua aprobó una resolución de la Junta Directiva para extender por 3 meses más el período de funcionamiento de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, creada el año pasado tras la violencia que vivió el país por unas frustradas reformas a la Ley de Seguridad Social.

En '500 Millones' prestamos atención a que el presidente boliviano Evo Morales reiteró que seguirá trabajando en beneficio del país, y señaló que durante su gobierno el Producto Interno Bruto ha ascendido a 31 mil millones de dólares.

Destacamos que el presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este domingo que su partido ha evitado, tras la convocatoria de elecciones generales, la ruptura de España y que se arruinara el país por tercera vez al lograr que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tirara "la toalla".

Estos y otros temas en '500 Millones'.