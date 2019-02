Maduro: "Cuando Trump ha ayudado al mundo, lo que manda son misiles"

"Cuando Donald Trump ha ayudado al mundo, lo que manda es cohetes, misiles, lo que le quita, es la plata al mundo. Esa es su vida, es un magnate. Está acostumbrado a quitarle la plata a los demás", acusó Maduro

"Digánme ustedes ¿Cuándo EEUU ha ayudado a alguien ¿Por qué Donal Trump, no ayuda a los 40 millones de pobres que hay en EEUU, que no tienen vivienda, que no tienen trabajo, que no tienen educación, que no tienen salud, que no tienen nada […] No, Venezuela sale adelante con trabajo, trabajo y dignidad. Trabajo y Dignidad, y resultado: ese debe ser nuestro norte, nuestro objetivo, nuestra misión, nuestro compromiso", destacó.

Maduro realizó estas declaraciones tras la reunión que tuvo lugar el mismo miércoles entre Trump y su par colombiano, Iván Duque, en suelo norteamericano, cita en la que ambos mandatarios abordaron "los esfuerzos para restaurar la democracia en Venezuela" y la supuesta ayuda estadounidense al pueblo del país caribeño.

En el encuentro, el inquilino de la Casa Blanca aseguró tener diversos planes para resolver la situación que vive Venezuela y volvió a considerar una opción militar contra Caracas, mientras que Duque, por su parte, insistió en la necesidad de mantener la presión sobre el Gobierno bolivariano.

Asimismo, Maduro señaló que los dos mandatarios han puesto un "títere" para hacerle un trabajo de "caballo de Troya" en el país y que éste fracasó, en alusión al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional venezolana —de mayoría opositora y declarada en desacato en 2016—, quien pidió la ayuda humanitaria a Washington.

Por otro lado, destacó que en las últimas semanas ha tenido la oportunidad de ser entrevistado por varios medios y agencias de noticias internacionales, con el objetivo de mostrar la verdad de Venezuela.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este miércoles en su conferencia de prensa matutina el 60 aniversario del programa libro gratuito y al efecto canceló un sello con la imagen del revolucionario Emiliano Zapata.

En Perú, las inundaciones se cobraron tres vidas más, dos mujeres y una niña de tres años, fueron sepultadas por una avalancha de lodo y piedras cuando se encontraban en su vivienda en Peña Blanca. Las autoridades declaron 8 distritos del país en estado de emergencia.

Mientras en España, el Congreso derriba los Presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez. El pleno votó de manera conjunta las enmiendas de totalidad presentadas por PP, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Coalición Canaria y Foro Asturias y, como se esperaba, salieron adelante.

En esta edición también destacamos que el Fondo Monetario Internacional realiza auditoría en Argentina para verificar que el Gobierno del presidente argentino Mauricio Macri esté cumpliendo sus compromisos con la entidad.

Estos y otros temas en esta edición de '500 millones'.