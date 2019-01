Maduro anuncia cierre de embajada venezolana y consulados en EEUU

"He decidido regresar todo el personal diplomático y consular de nuestro país en el exterior y cerrar nuestra embajada y todos nuestros consulados en Estados Unidos. Todos", indicó Maduro al precisar que el personal diplomático regresa a la patria este sábado 26 de enero, y que todos serán recibidos con honores.

Maduro reiteró que mantiene firme su decisión de romper relaciones con el Gobierno de EEUU y, repudió que el Gobierno de Donald Trump haya dicho que no se irá de Venezuela porque desconoce las decisiones que tome el presidente.

A pesar de este anuncio, el secretario de Estado, Mike Pompeo, reiteró que EEUU no reconoce al Gobierno de Maduro como legítimo y no considera que tenga la autoridad legal para romper relaciones con Washington o declarar a diplomáticos estadounidenses personas no gratas.

Además, Maduro anunció que acepta la iniciativa de los gobiernos de México y Uruguay para lograr un acuerdo de paz nacional a través del diálogo.

"Gobiernos latinoamericanos tomaron una iniciativa, que me parece que debe ser el camino, una iniciativa de carácter dialogante, diplomática. El gobierno de México y de Uruguay proponen se cree una iniciativa internacional para promover el diálogo entre las partes en Venezuela, para buscar una negociación, un acuerdo de paz nacional. Yo al gobierno de México y de Uruguay, les digo públicamente: estoy de acuerdo", declaró Maduro.

El miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría opositora) de Venezuela, Juan Guaidó, se proclamó "presidente encargado" del país. Maduro, quien asumió el segundo mandato el 10 de enero, calificó la declaración de Guaidó como un intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.

En el continente americano, hasta el momento EEUU, Ecuador y 11 países del Grupo de Lima —Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú- reconocieron a Guaidó como presidente interino.

© REUTERS / Carlos García Rawlins Canciller Arreaza: "Siempre hemos reconocido la importancia del respeto de Rusia a la soberanía venezolana"

Tres naciones del Grupo de Lima —México, Guyana y Santa Lucía- no se sumaron a esta decisión. México y Uruguay dijeron que el Gobierno está aún en manos de Maduro pero instaron a hallar una salida pacífica a la crisis, mientras que los líderes de Bolivia, Cuba y El Salvador expresaron su respaldo al presidente bolivariano.

A nivel internacional, Rusia, China, Irán y Turquía entre otros manifestaron su apoyo al Gobierno venezolano, mientras que la Unión Europea llamó a iniciar un proceso político con elecciones libres.

En tanto, en Panamá, el Papa Francisco inaugura la Jornada Mundial de la Juventud en la nación istmeña con un llamado a la unidad latinoamericana y, animando a los jóvenes de todo el mundo a seguir cultivando la "cultura del encuentro" para desautorizar a quienes siembran división y excluyen a los que "no son como nosotros".

En esta edición también destacamos que en Costa Rica, los sindicatos denuncian que los diputados buscan restringir huelgas mediante tres proyectos de ley, buscan restringir el derecho a la manifestación mediante la recalificación de los servicios esenciales y una modificación en los procesos judiciales para que los jueces declaren legales o ilegales las huelgas.

