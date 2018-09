Presidente uruguayo niega apoyar eventual reelección de Almagro en la OEA

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, dio a entender que su Gobierno no respaldará una eventual reelección del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro.

"Viendo las actitudes que ha tomado el señor Almagro a los largo de su acción como secretario general de la OEA en este tema (Venezuela)… me discrepo totalmente, no lo apoyamos en sus dichos, y si hubieran planteado una reelección en el cargo… el gobierno uruguayo no lo va a apoyar", dijo Tabaré Vázquez.

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro, por su parte, condenó la amenaza de invasión militar contra el país lanzada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a cuya "renuncia inmediata" como jefe del ente hemisférico, por constituir una amenaza a la paz de la región, dio luz verde por decreto la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.

En España, el líder del partido Podemos, Pablo Iglesias, aseguró que no apoyará la reforma constitucional del PSOE si este excluye "del control democrático a la monarquía".

El gobierno de Bolivia se organiza para recibir, el próximo 1 de octubre, el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la demanda marítima contra Chile planteada hace cinco años. En conferencia de prensa el canciller boliviano Diego Pary anunció que de cara a la sentencia se realizarán consultas en Nueva York.

En otro orden, Ecuador se mostró muy preocupado por el anuncio oficial de que Colombia retomará la utilización del glifosato como pesticida para fumigar plantaciones de coca en su territorio, fronterizo con Ecuador, utilizando drones a baja altitud.

