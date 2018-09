La consulta colombiana anticorrupción sí surtió efecto

Pese a que la consulta anticorrupción del 26 de agosto no obtuvo el umbral de aprobación, el presidente colombiano Iván Duque radicó el paquete de proyectos de ley en el Congreso de la República que rescatan el espíritu de la consulta. "Vamos a trabajar, para que se conviertan en leyes de la República, antes de finalizar el 2018", dijo Duque.

Mientras, el juzgado de Ecuador suspendió este martes, por 48 horas, la audiencia preparatoria del juicio contra el expresidente Rafael Correa por supuesto secuestro del exasambleísta Fernando Balda. La suspensión obedeció a errores en la foliatura del expediente del caso.

Son cada vez más numerosas las voces que condenan las palabras del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre la "opción militar" en Venezuela . Esta vez Uruguay se sumó al rechazo de una intervención para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

El expresidente del Gobierno español José María Aznar, quien había dirigido el Partido Popular durante 14 años, ha comparecido en el Congreso por la presunta financiación ilegal del partido. Aznar ha negado cualquier relación con la trama Gürtel.

Tema relacionado: Venezuela denunciará ante la ONU a Almagro por promover intervención militar en el país

"Si yo tenía relaciones con el señor Correa, mi respuesta es no. Si yo tenía amistad con el señor Correa, mi respuesta es no. Si yo había contratado al señor Correa, mi respuesta es no", dijo Aznar.

Estos y otros temas hoy en "500 Millones".