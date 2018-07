Daniel Ortega rechaza adelantar los comicios

Descartado. En Nicaragua no habrá adelanto de elecciones como exige la oposición. Lo declaró el presidente Daniel Ortega al señalar que la Constitución determina las reglas, y no los golpistas. Señaló que los comicios se celebrarán en 2021 y no marzo de 2019, al condenar las tácticas terroristas empleadas por los vándalos y bandas de delincuentes.