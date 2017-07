Elías Jaua: "Las sanciones que aplica EEUU son un atropello al Derecho Internacional"

"Es irrisoria porque no se pueden congelar los bienes de quien no los tiene pues no tengo bienes, ni directamente ni por interpuesta persona, en ninguna parte del mundo. Es una sanción inaplicable", señaló Jaua acerca de la medida impuesta por el gobierno de Donald Trump.

"Lo grave es el precedente de que un gobierno intente de manera unilateral e ilegal de forma extraterritorial sancionar a servidores públicos. Es un verdadero atropello, una violación del Derecho Internacional y grosera intromisión en los asuntos políticos de una nación soberana", agregó.

"El pueblo venezolano va a ejercer su derecho a votar para elegir a los miembros de una Asamblea Nacional Constituyente que está prevista en los artículos 347, 348 y 349 de nuestra Constitución. Por eso ratificamos que lo que va a ocurrir este domingo es un acto republicano, constitucional y de libre ejercicio", indicó Jaua, ministro para la Educación de su país. "Hay que desmontar esta idea que se ha hecho circular en el mundo de que la Constituyente ha generado una confrontación en Venezuela. No es así. La confrontación en esta última etapa la generó la oposición en los primeros días de abril cuando en componenda con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, introdujeron el debate sobre una ruptura del orden constitucional en Venezuela para legitimar el ejercicio de la violencia y derrocar al presidente Nicolás Maduro", añadió.

"Algunos de los sectores de la oposición han respondido al llamado de Maduro a un espacio de diálogo. Esto demuestra la voluntad de hacer un ejercicio de administración democrática del poder como se ha hecho en 1999 con la primera constituyente convocada por la Revolución", dijo Jaua en entrevista con Sputnik y Radio Uruguay.

Además en 'GPS Internacional', conversamos con el analista político boliviano Eduardo Paz Rada acerca de la realidad de Bolivia en el contexto regional y la reciente denuncia de su presidente, Evo Morales, de pruebas que confirmarían la injerencia extranjera en los levantamientos secesionistas de 2008. "Ha habido ya varias investigaciones, tanto de investigadores independientes como vinculados a sectores intelectuales del gobierno boliviano, que han identificado claramente que en el año 2008 hubo una conspiración preparada desde la embajada de EEUU junto a un grupo de gobernadores, prefectos en ese momento, de algunos departamentos de Bolivia", señaló Paz Rada. "En los últimos meses ha habido una tensión mayor entre Bolivia y Chile. En Chile en este momento hay una campaña electoral y hay posiciones bastante radicales frente a Bolivia. Sin embargo, hace una semana hubo una reunión bilateral sobre temas fronterizos y fue un éxito", añadió.

"La posición de Evo Morales en la cumbre del Mercosur fue muy clara llamando la atención sobre que la única manea de existir es impulsar la unidad de la Patria Grande, aun reconociendo las diferencias política entre los países", consideró Paz Rada.

En el cierre, conversamos con el magister en relaciones internacionales Gustavo Girado, sobre el lanzamiento de la especialización en estudios en China contemporánea que promueve la Universidad Nacional de Lanús en Argentina. "No es un curso de posgrado para hacer negocios con China, que son los más habituales, sino para aprender a gestionar los recursos latinoamericanos con aquel país", indicó Girado.