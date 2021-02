"Mi corazón siempre está con Rusia, pero me enamoré de la Argentina"

Zajarova es directora de la Casa de Rusia de Paraná, fundada en junio de 2018. Sobre las actividades que realiza la institución,

Nos contó además que se "brindan charlas educativas en escuelas y colegios de Paraná y otras ciudades, sobre la historia y la importancia del rol del Ejército Soviético en la Segunda Guerra Mundial", agregó.

Svetlana recordó la celebración de fechas patrias de Rusia, como la marcha del Regimiento Inmortal del 9 de mayo, una fecha muy especial [Día de la Victoria sobre el nazismo]. Y también las actividades por el Día de la Bandera (22 de agosto).

Asimismo, organizan "conciertos, exposiciones, proyecciones de cine, conferencias y otros eventos culturales y sociales y aprendizaje del idioma ruso", según la descripción de la página de Facebook de la Casa de Rusia de Paraná.

Svetlana trabaja como profesora de ruso en varias universidades de Paraná. En su diálogo con Sputnik se refirió al gran interés que despierta la cultura de su país en la ciudad.

"No hay comunidades rusas en Paraná. Quedé muy sorprendida de tanto interés porque todos nuestros participantes, miembros de nuestra Casa de Rusia, son argentinos. De Rusia somos yo y mi hija, por eso nos da tanto orgullo todo lo que hacemos", expresó

"Alumnos, de edades entre 16 y 70 años, mostraron su gran interés de historia, literatura, ciencia, cultura rusa. Y ofrecieron fundar un lugar donde cada interesado pueda recibir información", añadió la entrevistada.

"Me encantó Argentina, me enamoré de su gente. Recibí la ciudadanía, soy argentina naturalizada desde 2005. Mi corazón siempre está con Rusia, pero me gusta mucho este país", afirmó.

