El español que conquistó los corazones rusos con su ballet

"Para mí la escuela rusa fue la fundamental y no me refiero solo al mundo del ballet (…) Tuve la suerte de haber crecido teniendo un amor increíble hacia la literatura rusa, que es maravillosa, con autores como Dostoyevski, Chéjov o Pushkin", dijo Yebra.

El bailarín nacido en la ciudad de Bilbao contó a Sputnik cómo surgió su amor por el baile. "Nace afortunadamente gracias a mis padres. Tanto a mi madre como a mi padre les gustaba el arte y la cultura en general. Nos inculcaron el amor hacia la lectura, la música, la pintura y hacia el ballet", indicó.

Igor Yebra en el ballet 'Sombrero de tres copas' © Foto : Igor Yebra

Igor Yebra con Yuri Grigorovich © Foto : Igor Yebra 1 / 2 © Foto : Igor Yebra Igor Yebra en el ballet 'Sombrero de tres copas'

"Desde pequeño lo vas ingiriendo hasta que llega un día que, de repente, pasas de soñar con ser futbolista a soñar con ser bailarín", agregó.

De niño, su deseo era llegar a ser futbolista profesional. Pero siendo un adolescente con apenas 13 años, descubrió su verdadera pasión: la danza.

Respecto a este radical giro que dio su vida, afirmó que sucedió "porque detrás había una educación donde me enseñaron que eso podía ser tan normal como cualquier cosa en la vida. Siempre hago hincapié en lo importante que es la educación que reciban los niños, que nos da nuestra familia", resaltó.

"Tenía unas condiciones físicas y un talento que no quería detenerlo. Si no, mi carrera no se hubiera desarrollado de la manera que lo hizo, tan vertiginosamente sin tener una estructura sólida", sostuvo.

Las notables condiciones físicas y talento que mostraba Yebra lo llevaron a transitar un camino de continuo ascenso y éxitos profesionales. Con solo 14 años, viajó y se instaló en Madrid para comenzar su formación artística en la Escuela de Víctor Ullate.

Además de haber tenido la posibilidad de bailar en el Bolshói, alcanzó uno de los mayores hitos de su carrera: convertirse en el primer bailarín no ruso en interpretar nada más ni nada menos que a Iván el Terrible en la histórica versión del maestro Yuri Grigoróvich, director del teatro Bolshói durante más de un cuarto de siglo.

El escenario fue el Palacio de Congresos del Kremlin, construido durante la época de la antigua Unión Soviética y con una capacidad para más de 5.000 espectadores. Yebra recordó que aquel logro personal "ocurrió a escasos metros de donde Iván el Terrible comía, dormía. Fue algo mágico, realmente maravilloso".

"Tuve la oportunidad de trabajarlo [al personaje] con Grigoróvich, pero principalmente con Vladímirov, el bailarín para el que se creó este rol. Fue como un sueño hecho realidad. Puedo decir que soy de esa gente que ha podido realizar sueños que tenía de joven y que eran casi imposibles se cumplieran", expresó con emoción.

En 2018 Igor Yebra reemplazó al argentino Julio Bocca como director artístico del Ballet Nacional del Sodre, el ballet estatal de Uruguay. Ocupó el cargo los últimos dos años antes de regresar a volver a instalarse en su tierra natal.

Destino Rusia se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).