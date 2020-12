Un periodista ruso cuenta su experiencia con la Sputnik V

"Recibí la primera dosis el 27 de noviembre. Realmente agradezco a la gente donde trabajo, porque debido a la colaboración que existe con la Alcaldía y con las autoridades de Moscú, se presenta en la agencia la oportunidad de recibir esta vacuna de la que tanto se habla", señaló Ternovsky.

"En nuestra agencia [Sputnik] le ofrecieron a los trabajadores recibirla. No sé cómo fue la respuesta del resto de la gente. Yo dije que sí porque me interesa mucho todo esta carrera por la vacuna y que se encuentre la solución lo antes posible", agregó.

© Foto : Gentileza Víctor Ternovsky Víctor Ternovsky, periodista de Sputnik Moscú

Victor deberá esperar 20 días para recibir la segunda y última dosis de la vacuna.

La única condición que le pidieron fue no ingerir alcohol el día antes y que "si tenía síntomas de alguna enfermedad degenerativa, no podría darme la vacuna". También le explicaron que la Sputnik V no se podía suministrar a personas que hayan tenido coronavirus.

"Esperé 30 minutos y luego te vuelven a hacer un examen médico para saber si te subió la temperatura o algún efecto negativo. Es interesante porque en la sala de espera te dan té, cosas dulces para comer, entonces pasas un tiempo ameno", contó.

Victor destacó que no tuvo casi efectos secundarios luego de vacunarse. "Fue como si nada hubiese pasado. Salvo ese mismo día, por la tarde, antes de dormir tenía una leve temperatura. Nada grave. Al día siguiente sentí algunos dolores musculares como cuando tienes gripe, algo así", señaló.

El 11 de agosto Rusia registró su primera vacuna anti-COVID-19 . Sputnik V es desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya.

La vacuna consta de dos componentes: el primero se basa en el adenovirus humano tipo 26; el segundo, en el adenovirus humano recombinante del tipo 5.

Los datos de la tercera fase de su ensayo clínico —que comenzó el 25 de agosto— muestran una eficacia de la vacuna superior al 95%.

Destino Rusia se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).