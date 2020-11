La azafata rusa que por amor aterrizó en Uruguay

Loginova tiene 32 años. Está casada con un uruguayo y ese fue el motivo por el que dejó su país natal para radicarse en Uruguay, donde se instaló hace aproximadamente 7 años en Montevideo, su ciudad capital. Tiene dos hijos de 5 y 1 año de edad.

Lera y su esposo, Roberto,mientras ambos estaban de vacaciones. En ese momento ella trabajaba como azafata en la aerolínea rusa Aeroflot.

En un principio, Loginova trabajaba como economista, pero a medida que fue ejerciendo dicha profesión, se percató de que no era su vocación ni lo que realmente le gustaba.

"Me recibí de economista, pero cuando comencé a trabajar me di cuenta que no era un trabajo que quería realmente, necesitaba algo más entretenido, y una amiga me preguntó si me interesaba ser azafata y así se dio la oportunidad", señaló.

© Foto : Gentileza Lera Loginova Lera Loginova nació en Kaliningrado, y vive en Uruguay desde 2014

El trabajo de azafata fue lo que llevó a esta inquieta rusa a cruzarse con el amor: "En las primeras vacaciones que tuve, nos fuimos con mi amiga a conocer Cuba. Una noche, salimos a bailar a una disco y ahí conocí a quien es hoy mi esposo uruguayo, que también estaba de vacaciones."

"Al tiempo, él [Roberto] fue a Rusia a visitarme, solo por 3 o 4 días", agregó.

Esta pareja ruso-uruguaya siguió alimentando su relación hasta que Roberto le propuso que fuera su esposa. Sin embargo, Lera tardó 6 meses en darle el sí definitivo, y finalmente se casaron en Uruguay en febrero de 2014.

"Para mí es un país diferente, una vida realmente muy distinta, más tranquila", dijo Loginova refiriéndose a su elección de irse a vivir a Uruguay con su esposo.

Lera fue autodidacta con el idioma español, no hizo ningún curso sino que aprendió a hablarlo charlando con la gente y sus clientas uruguayas.

"Cuando llegué [a Montevideo] yo hablaba más en inglés porque cuando trabajaba como azafata, estudié ese idioma; después algunas palabras básicas fui diciendo en español y poco a poco fui aprendiendo más."

Actualmente, Lera Loginova se desempeña como maquilladora y peinadora. Cuenta con su propio estudio donde brinda un servicio de belleza integral.

Confesó a Sputnik que siempre le gustó la estética y la belleza. "Volví a Rusia a realizar un curso de maquillaje y peinado profesional por 3 años, y cuando tuve más claro el idioma [español] me animé a trabajar en esto y la verdad me fue muy bien, disfruto mucho de mi trabajo", dijo alegremente.

