"Al llegar a Rusia, su cultura me gustó desde un primer momento"

Hansell Pavel Oro Oro es periodista especializado en reportajes e investigación, interesado en las relaciones y lazos entre Rusia y América Latina. Desde 2017 estudia y trabaja en Moscú. Hoy es corresponsal en Rusia para la agencia de noticias Prensa Latina y para el canal de televisión latinoamericano Telesur.

Egresado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, el próximo 10 de noviembre cumplirá 30 años. También realizó cursos de fotografía, cámara, guion, edición de video, en el. Además del idioma español, el joven reportero habla ruso e inglés.

Sobre la oportunidad de viajar a este país, explicó que surgió como parte del convenio educacional Cuba-Rusia, en el cual la nación caribeña puede enviar a más de 100 estudiantes a la Federación de Rusia, a profesionalizarse en diferentes carreras.

Hansell Pavel Oro Oro, periodista cubano en Moscú © Foto : Gentileza Hansell Pavel Oro Oro

Hansell es egresado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana © Foto : Gentileza Hansell Pavel Oro Oro

Hansell es corresponsal en Rusia de Prensa Latina y Telesur © Foto : Gentileza Hansell Pavel Oro Oro

Hansell junto a Diego Maradona y Ronaldo Nazário © Foto : Gentileza Hansell Pavel Oro Oro

Hansell junto a Pelé © Foto : Gentileza Hansell Pavel Oro Oro 1 / 5 © Foto : Gentileza Hansell Pavel Oro Oro Hansell Pavel Oro Oro, periodista cubano en Moscú

"Se me da la oportunidad de participar dentro de ese convenio y hacer mi maestría en periodismo, en el Instituto de Lingüística de Moscú", nos contó Hansell.

"Fue algo inesperado, no estaba en mis planes para nada. Me encontraba haciendo documentales, más con cosas audiovisuales y de cine. Pero surge la oportunidad de viajar, y conté con el apoyo de mi familia y de las personas que estaban conmigo. Eso me ayudó", agregó.

Una vez que termine la maestría en Periodismo en dos años, piensa regresar a su tierra natal. "Veo a mi familia todos los años, salvo este que fue atípico para todos. Pero la comunicación continúa, las llamadas por WhatsApp y demás. Esto para mí es una oportunidad muy grande, pues hablamos de una de las universidades más importantes de Rusia donde estoy ahora", señaló.

Lo que más lo atrapó en su nuevo destino fue "la magia que existe entre cubanos y rusos". El periodista se enamoró del cariño que el pueblo ruso le tiene a la isla, de la que extraña sus playas y "el sentido del humor del cubano".

