La historia de una rusa con nombre latino

El padre de Adela es diplomático y trabajó en la embajada de Nicaragua en Rusia durante 16 años. Llegó a Moscú en 1990, donde conoció a la madre de Adela, motivo suficiente para quedarse tanto tiempo allí.

"Normalmente, un diplomático pasa cuatro años en cada país y mi papá se quedó por 16. Lo irónico es que como soy hija de un embajador nicaragüense en Rusia, la gente pensaba que yo era extranjera. Leían mi nombre y pensaban que no hablaba ruso", dijo Adela a Sputnik.

Cuando la joven era aún adolescente, por el oficio de su padre se mudaron con su familia a Managua. "Ya había ido a Nicaragua antes, de vacaciones, pero es completamente diferente cuando te vas a vivir. Es una experiencia muy distinta a Rusia, no se pueden comparar los dos países", contó sobre su partida definitiva al país centroamericano.

"Mis recuerdos de Rusia son muy especiales. Es un país con una cultura increíble: de niña me encantaba ir a museos, pedía que me llevaran. Hay tantas cosas que hacer y tantas costumbres", agregó Otero.

Adela manifestó lo mucho que extraña la comida rusa: "Es gracioso, porque antes pensaba que no podía cocinar, que no era lo mío. Pero me hacía mucha falta la comida rusa. Es algo que te da chance de vivir del recuerdo y empecé a hacer platos rusos, postres, y me ha ido bastante bien".

Adela Otero, hija de madre rusa y padre nicaragüense © Foto : Gentileza Adela Otero

Adela Otero nació en Moscú, pero desde hace 14 años vive en Managua, Nicaragua © Foto : Gentileza Adela Otero

Adela junto a su padre, quien trabajó en la embajada de Nicaragua en Rusia durante 16 años © Foto : Gentileza Adela Otero

Adela Otero en Rusia © Foto : Gentileza Adela Otero 1 / 4 © Foto : Gentileza Adela Otero Adela Otero, hija de madre rusa y padre nicaragüense

Hace poco cumplió 14 años en Nicaragua y confesó que no le fue nada fácil la adaptación a este país. "Honestamente fue difícil. Tuve que adaptarme a gente, cultura e idiomas nuevos, porque una cosa es hablar con mi familia en español y otra es estudiar en el idioma local. Tomó bastante tiempo", expresó.

Adela trabaja como gerente de ventas de una agencia de viajes en Hawaii, vía internet. Nos explicó cómo está viviendo el sector turístico la situación de la pandemia del coronavirus.

"Era un negocio superbueno, miles de personas viajando a diario y de un día para otro bajó abruptamente. Fue muy duro pero tuvimos suerte con nuestro jefe que buscó la manera de mantener la compañía viva y dejar a la gente trabajando", manifestó.

"Ahorita supuestamente van a reabrir. Están buscando cómo revivir el turismo así que nos estamos preparando para eso", agregó.

