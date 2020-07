Argentinos cumplen su sueño de profesionalizarse gratis en Rusia

El Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación de Rusia ofrece a Argentina 30 becas totales de estudios de grado y posgrado. Los interesados pueden postularse para realizar cursos de idioma ruso y carreras de grado o posgrado en Rusia de forma gratuita.

Lucía Kramer es profesora y Licenciada en Letras. Visitará Rusia para hacer una maestría en Filología. Kramer conoce algo del país porque tuvo la oportunidad de viajar por el Mundial de Fútbol en 2018, pero es la primera vez que irá a estudiar.

"Tenía muchas ganas de estudiar un idioma y conocer otra literatura que no sea la occidental. Hay poco de la literatura oriental y eslava; es un campo que en Argentina no está del todo potenciado, desarrollado", consideró.

"Mi idea es estudiar en Moscú. Elegi dos universidades, la Regional de Moscú y la Universidad para las Humanidades. Me encantaria que me elijan una de esas porque son de prestigio, con mucho desarrollo profesional y de investigación que es lo que yo quiero hacer", agregó Kramer.

© Foto : Gentileza Lucía Kramer Lucía Kramer, profesora y licenciada en Letras

Los estudiantes Pablo Badillo, Ignacio Muttoni y Mariana Gómez compartieron sus testimonios entrevistados por nuestro corresponsal en Argentina, Francisco Lucotti.

Badillo reside en el país euroasiático, es ingeniero en Electrónica y realizó una maestría cuya tesis defendió días atrás con honores en la Universidad Estatal Electrotécnica de San Petersburgo. Ahora busca continuar sus estudios de doctorado en esa ciudad rusa por otros cuatro años.

"Me recibí en el 2015. Buscando oportunidades para continuar mis estudios y seguir formándome, me crucé con la posibilidad de recibir una beca para ir a estudiar a Rusia. Me ofrecían venir para hacer un máster en mi carrera con un año adicional para aprender el idioma y materias como matemáticas, física e informática", contó Badillo.

"[San Petersburgo] Me parece una ciudad hermosa, sobre todo por estos días en verano. Es una ciudad grande, con muchas actividades, bella arquitectónicamente. De a poco me fui conectando con la cultura rusa, descubriendo las cosas que nos parecen diferentes pero también las que nos unen, cómo son ellos [rusos], la hospitalidad que brindan a la gente que viene de afuera", reflexionó.

Ignacio Muttoni es de Córdoba y se formó como ingeniero aeronáutico. Sin embargo, años atrás hizo un cambio radical en su vida para transformarse en artista plástico. Muttoni vivió en San Petersburgo por un año, también gracias a una beca otorgada por la Casa de Rusia de Buenos Aires. Contó a Sputnik por qué quiere volver y lo que va a estudiar.

"Este año me postulé nuevamente porque quiero hacer un programa completo de educación; lo que voy a estudiar es pintura clásica. El primer año es de preparatoria donde me dan clases de ruso, de literatura, pero también de pintura para preparar el concurso de ingreso que es a mediados del año 2021", explicó Muttoni.

"Las expectativas a nivel cultural y personal de Rusia son positivas por una experiencia previa. Conozco la sociedad rusa, tengo amigos en San Petersburgo y en otras ciudades, sé lo que voy a tener frente a mí", sentenció.

Mariana Gómez es una investigadora que quiere aprovechar su viaje a Rusia para profundizar sus conocimientos del idioma, así como la riqueza documental, histórica y cultural para enriquecer el material de estudio para sus trabajos académicos. Gómez estará durante cinco meses en un país del que tiene conocimiento dado que estuvo becada a finales del 2015.

