¿Qué es lo que más atrajo de México a una rusa?

Finalmente, en 2002 la fiesta recibió su nombre actual, "Día de Rusia", y empezó a celebrarse en todas las regiones del país, donde se organizan numerosos festejos, acciones patrióticas, competiciones deportivas, festivales folclóricos y exposiciones de artesanía. El día culmina con el lanzamiento de fuegos artificiales.

, una, nos cuenta su historia, su llegada al continente y las actividades que desarrolla.

"La razón es por el clima; estaba viviendo en Estados Unidos y como tenía vacaciones y México está cerca, quería ir porque siempre me ha gustado", dijo Gulyaeva, refiriéndose a por qué eligió ese país de América Latina para visitar y finalmente quedarse.

Gulyaeva estuvo vacacionando en Mazatlán, un hermoso balneario mexicano muy turístico, donde vive una amiga de ella. Allí conoció a su actual esposo, con quien tiene un niño de tres años, y el amor terminó de decidir a Zhenya que vive en las cálidas tierras mexicanas, donde reside desde hace cinco años.

Zhenya Gulyaeva, una ruso-ucraniana radicada en México © Foto : Gentileza Zhenya Gulyaeva

Gulyaeva da clases de ruso © Foto : Gentileza Zhenya Gulyaeva

Zhenya Gulyaeva reside en México desde hace cinco años © Foto : Gentileza Zhenya Gulyaeva 1 / 3 © Foto : Gentileza Zhenya Gulyaeva Zhenya Gulyaeva, una ruso-ucraniana radicada en México

Lo que le costó más cuando se vino a Latinoamérica fue el idioma. "Me costó mucho hablar; yo estudié lingüística en la Universidad Estatal de Moscú donde tenía clases de español, pero teníamos mucho gramática y casi nunca practicaba hablar y por eso cuando llegué a México me costó mucho trabajo".

Lo que más extraña de su país natal es su familia y el idioma ruso.

"No conocía a nadie acá [México] solamente a mi amiga, la comida no tanto, no se me hizo difícil moverme a otro tipo de alimentación, porque la de México es muy diferente a la de Rusia, tiene picantes, muchas frutas y verduras, mucha carne, pero me acostumbré rápido".

Gulyaeva da clases de ruso y hace traducciones. "Me gusta enseñarle a la gente porque veo el progreso y eso me motiva, y en Rusia no había podido encontrar un trabajo de eso, en México encontré la manera de vivir haciendo lo que me gusta", aseguró.

"Celebramos el Día de la Victoria, el Día de Rusia, el Año Nuevo, hacemos conciertos para los niños porque es muy importante para nosotros, yo quiero darle a mi hijo todo el conocimiento que se pueda sobre Rusia", contó.

Esta profesora y traductora rusa busca siempre mantener el contacto con sus raíces, las tradiciones culturales, musicales y gastronómicas de Rusia , por eso mantiene permanente comunicación con la comunidad rusa en México con quienes se reúne para diferentes celebraciones, que hoy en día hacen de manera virtual.

Destino Rusia se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).