¿Cuál es la fiesta más ansiada y alegre de Rusia?

"Es un festejo muy grande y normalmente en ciudades chicas se festeja más", dijo a Sputnik Olga Barbash, repostera bielorrusa que reside en Uruguay, donde tiene su propio negocio gastronómico, Aulga.

La Máslenitsa se celebra una semana antes del comienzo de la Gran Cuaresma ortodoxa y simboliza la despedida del invierno y la llegada de la ansiada primavera.

La Máslenitsa tiene origen pagano, pero su nombre se remonta a la época cristiana y en español significa "semana de la mantequilla", precisamente porque en la semana previa de la Cuaresma la carne queda excluida pero sí se permite comer productos lácteos, pescado, huevos y mantequilla, que luego no podrán consumirse durante la abstinencia anterior a la Pascua de Resurrección.

© Sputnik / Iliya Pitalev Fiesta de la Máslenitsa en Rusia 17 Barbash se refiere a esto explicando que es algo "religioso" y que es para "limpiar tu cuerpo y tu alma; no solo es no comer esas cosas, también es no festejar mucho, no divertirse, mirar para dentro de ti".

Cuando Rusia aceptó el cristianismo la Iglesia estaba contra esta fiesta pagana, pero la gente nunca la dejó de lado porque es el festejo más querido y esperado.

Más tarde, la Iglesia también aceptó esta tradición que siempre tiene una duración de una semana, aunque con fecha variable.

La festividad se conoce también como la semana de los blinís, los famosos panqueques rusos que son los verdaderos protagonistas.

Olga Barbash también se refiere a esta tradición: "Comemos muchos blinís, creo que no hay casa en toda Rusia en donde al menos una vez en esa semana hacen blinís, sean personas religiosas o no, le gusten esas costumbres o no".

"Podemos comer blinís con dulce o con algo salado. Se arman ferias [de blinís] no solo en la Plaza Roja de Moscú, sino que en cada ciudad hay una feria con, que pueden ser finitos o muy gruesos, con levadura, más esponjosos, con burbujas de aire adentro, otro tipo de blinís que últimamente no se hacen tanto pero también existen", agregó.

Pueden servirse con salmón, crema ácida y leche condensada, dulce de leche, miel, entre muchos otros ingredientes.

Respecto a los rellenos más utilizados, Barbarsh contó que lo más típico es con manteca y azúcar, con caviar, rojo o negro, champiñones y queso, dulce de leche, hay también con chocolate. En general hay como 10 rellenos, más salados que dulces.

© Sputnik / Sergei Pivovarov Mujeres comiendo blinis durante la Máslenitsa

"En el momento [de la compra] se hace el blini y vos elegís el relleno, ya tienen la masa pronta, su sartén caliente y te lo hacen en el momento".

En cuanto a la bebida, la repostera bielorrusa dijo que son días donde se consume mucho alcohol: "Se puede encontrar vodka en shot, también cerveza o medovuja, porque la cerveza en invierno afuera no se toma mucho, sí la medovuja que es una bebida parecida a la cerveza pero contiene miel y se sirve caliente".

Cuando terminan los días de celebración, existe la costumbre de quemar los muñecos llamados Chúchelo que simbolizan al invierno, con lo que se le da la bienvenida a la primavera y a la fertilidad de la tierra para la próxima siembra.

