"Amo la lengua rusa, es la lengua del alma"

"Yo me mudé con mi familia, con mis padres. Ellos querían cambiar de clima y país porque vivíamos en Siberia, al sur, que si bien no es tan frío igualmente no es nada bueno el clima. Hace tiempo que estaban buscando ir a Europa o a otro lado, y decidimos por Uruguay", contó Sofya en los estudios de Sputnik.

Eligieron Uruguay como destino final y allí se instalaron desde 2015.

© Sputnik / Sofya Gorbunova en los estudios de Sputnik junto a Karen Todoroff

Según nos cuenta la propia Gorbunova, no tienen pensado regresar a Siberia, excepto para visitar a los familiares que quedaron allí, y terminarán de afincarse definitivamente en el pequeño país suramericano, donde nació su hermanito menor, Fiodor, el único uruguayo de la familia.

Refiriéndose a su hermano, Sofya dice que "tiene 3 años" y cuenta una anécdota que involucra a sus padres: "Hace años les dijeron [a sus padres] que no iban a poder tener hijos nunca más, así que fue toda una sorpresa para nosotros; fue un regalo de Dios y por eso decidimos llamarlo así, Fiodor, que se explica como regalo de Dios en ruso".

Respecto a cómo le afectó el cambio de país, de idioma, de cultura, Sofya expresó que no le fue difícil.

"Cambiar una escuela por otra no es nada; las culturas sí se diferencian pero para mí no fue demasiado el cambio. Amigos, yo no tenía muchos allá [en Siberia] así que con algunos hablo todavía y con otros no tengo mucha conexión, pero no es un problema para mí", dijo Gorbunova.

Sofya habla perfecto el español y acerca de su aprendizaje del idioma dijo: "Yo venía estudiando español en Rusia hacía unos 3 años, en el primero tuve una profesora autodidacta que me enseñó lo básico de español, y después tuvo un profesor colombiano con el que empecé a practicar más el idioma y el acento".

En Uruguay, esta familia lleva adelante un emprendimiento gastronómico:, que se trata de un servicio de comida tradicional rusa a domicilio.

"Elaboramos platos de la cocina rusa y trabajamos solamente por encargo, con envíos, haciendo el pedido con una anticipación de 24 horas para poder prepararlo fresco", explicó Sofya.

"Lo que más piden los uruguayos es pasta y pirozhki, las empanadas rusas", agregó.

Esta jovencita siberiana también estudia, cursa quinto año de humanístico, y da clases particulares de ruso.

