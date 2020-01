El punto más austral del planeta cumple 200 años

Con motivo de conmemorarse los 200 años del descubrimiento del continente antártico, Rusia organizó una expedición al continente, precisamente a la base Bellingshausen, donde se celebraron actividades conmemorativas.

Conversamos con Sebastián Beltrame, conductor y productor de la televisión uruguaya, quien cuenta a Sputnik su experiencia de participar del viaje a la base antártica, y de la inauguración del monumento al explorador y descubridor ruso Faddéy Bellingshausen.

© Sputnik / Oleg Vyazmitinov Monumento al navegante ruso, el descubridor de la Antártida, Fabian Gottlieb Bellingshausen

"Al recibir la invitación para conmemorar este acontecimiento, quedé más que agradecido y honrado de poder participar de esta expedición y esta hazaña que fue la colocación de la estatua, que recorrió medio mundo para llegar ahí", agregó.

"Fue una experiencia increíble; yo había estado un par de veces en la Antártida, había conocido la base rusa y me había interiorizado de la historia de Bellingshausen y me di cuenta en ese momento, de que para nosotros era absolutamente desconocido el hecho de que el primer explorador que vio el continente antártico no estuviera mencionado en Uruguay", dijo Beltrame.

El monumento está instalado en la costa de la Isla Rey Jorge, conocida por los rusos como Waterloo. En la ceremonia, a la base rusa llegaron los especialistas uruguayos, surcoreanos y de otras nacionalidades que trabajan en las respectivas bases de sus países.

Respecto a lo vivenciado en la Antártida, Beltrame contó que pudieron estar solo tres horas allí porque, tras la inauguración del monumento, "inmediatamente nos avisaron que si no nos íbamos ya, en 15 minutos se cerraba por clima y no podíamos despegar. Todos corrimos al avión y al subir los pilotos nos dicen 'ya está, hace 5 minutos cancelaron el vuelo', y ahí tuvimos que esperar unas horas más para despegar".

El clima en el continente antártico es muy complicado y variable ya que allí está el llamado pasaje de Drake, un tramo marítimo de 808 kilómetros que separa Sudamérica de la Antártida. Sus aguas son famosas por ser las más tormentosas de la tierra, con olas de hasta diez metros y vientos de más de 150 kilómetros por hora.

"Hay que destacar que cuando se descubrió la estatua, había gente de muchos países, de todas las bases que están en la Antártida a acompañar este hecho, porque lo que se vive allí realmente es una hermandad más allá de las nacionalidades y los conflictos que puedan haber entre los países, las personas que viven ahí se ayudan entre ellos", expresó el productor uruguayo acerca de la convivencia diaria en el continente antártico.

Este es el segundo monumento de Bellingshausen inaugurado por el Instituto Bering-Bellingshausen para las Américas (IBBA). El primero se instaló en Montevideo, la capital de Uruguay. El IBBA planea realizar un tercer monumento en Río de Janeiro, Brasil.

Otra de las actividades que se realizan para celebrar el bicentenario del descubrimiento del continente más austral del mundo es la llegada a Uruguay del barco Almirante Vladimirski, que recaló en la capital uruguaya por unos días para labores de carga y preparación antes de seguir con destino a la Antártida.

© Sputnik / Aleksei Kudenko "El destino siguiente es Antártida"

Sputnik habló con el coronel Serguéy Diákov, meteorólogo y profesor de la Academia militar y de aviación de la ciudad de Voronezh, sobre la misión del buque. "La tarea principal que tenemos es investigación, investigamos el mar para que sea seguro navegar, para que los grande barcos puedan navegar por la Antártida", afirmó Diákov.

Además, agregó que una de las tareas principales del trabajo de la expedición es "crear y diseñar mapas".

Por su parte, el capitán Oleg Osipóv, director de la expedición del Almirante Vladimirski, y vicedirector del Instituto de Navegación Oceanográfica del Ministerio de Defensa de Rusia, dijo a Sputnik que: "Nuestros marineros fueron los que descubrieron la Antártida y por esa razón queremos conmemorar este hecho con nuestra presencia en la estación que se llama Bellingshausen, en honor a estos navegantes".

"Salimos de Rusia el 3 de diciembre y vamos a estar aproximadamente 6 meses [navegando]", agregó.

