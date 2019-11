Recuerdos de estudiantes: egresados de universidades rusas se reunieron en Argentina

En la Casa de Rusia de Buenos Aires se llevó a cabo un encuentro que contó con la presentación institucional de Larisa Efremova, vicerrectora de Asuntos Internacionales de la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Rusia (RUDN), institución de larga tradición en la recepción de estudiantes extranjeros.

"Vinimos para reunir a los egresados de universidades rusas para contarles cómo es hoy el sistema de educación de Rusia, qué cambios hubo, y queremos desarrollar la colaboración con las principales universidades argentinas", explicó Efremova.

Efremova también se refirió a la relaciones culturales entre Argentina y Rusia: "La primera sensación es muy agradable, es la primera vez que vengo a la Argentina, he visitado casi todos los países de América Latina, pero aquí hay mucha apertura".

"Sabemos sobre Argentina a través del tango, para nosotros así son los argentinos, pasionales, abiertos, y quisiéramos que las relaciones entre la educación, la ciencia, la universidad sean así de fuertes", agregó.

Asistieron alrededor de 25 egresados de casas de estudio rusas radicados en Argentina, de ambas nacionalidades.

El encuentro se desarrolló en el marco de la conmemoración de los 40 años de vida del Centro Ruso de Ciencia y Cultura (Casa de Rusia).

También se realizó un reconocimiento a distintas personalidades que contribuyeron durante este tiempo a que el organismo se convirtiera en una referencia cultural y educativa de la tradición rusa en el país.

Encuentro de egresados de casas de estudio rusas en el Centro Ruso de Ciencia y Cultura (Casa de Rusia), Buenos Aires, Argentina © Sputnik / Francisco Lucotti

Larisa Efremova, vicerrectora de Asuntos Internacionales de la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Rusia © Sputnik / Francisco Lucotti

Hernando Kleimans, periodista recibido en la Unión Soviética © Sputnik / Francisco Lucotti

Ester Godoy estudió medicina en Rusia desde 1976 a 1983 © Sputnik / Francisco Lucotti

Silvia Maraczuk, estudió en Varsovia y Moscú © Sputnik / Francisco Lucotti 1 / 5 © Sputnik / Francisco Lucotti Encuentro de egresados de casas de estudio rusas en el Centro Ruso de Ciencia y Cultura (Casa de Rusia), Buenos Aires, Argentina

Algunos de los profesionales egresados de instituciones de educación superior rusas que participaron del evento contaron a Sputnik su experiencia.

Ester Godoy realizó estudios de medicina en el país eslavo. "Llegué [a Rusia] en 1976, terminé en 1983, después hice una especialización".

"Es la única oportunidad de poder vivir con ciudadanos de tantos países en un mismo ámbito. Yo viajé por muchos países, pero nunca al mismo tiempo conocer la realidad de 140 países", agregó.

Hernando Kleimans es periodista y se recibió en la época de la URSS

"Yo llegué a la Unión Soviética y se me abrió el mundo, primero porque me formó como profesional, me dotó de un mecanismo de análisis que es absolutamente único", afirmó.

Por último, conversamos con Silvia Maraczuk, quien estudió en primer lugar en Varsovia, luego en Moscú, y volvió a Argentina en 1999.

"Me formó totalmente distinto. Yo soy argentina con el corazón, con el alma, pero aprendí mucho allá, me enseñaron a ser responsable en la palabra y en el trabajo, por eso soy muy exigente. La gente es muy honesta", expresó.

