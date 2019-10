Conoce al montañista cubano que desafía a los picos más altos del mundo

Fue en 2015 que el cubano Yandy Nuñez, descubrió su pasión por escalar montañas. Cuatro años después llegó a Rusia, donde subió el monte Elbrús, considerado el más alto de Europa con 5.642 metros de altitud, y se convirtió en el primer montañista de Cuba en lograrlo.

En una nota realizada por la periodista Yaima Rodríguez, Nuñez dijo a Sputnik que los inicios de su pasión por escalar montañas se dieron cuando se fue a vivir a Islandia, “cuando me vine para Reikiavik Island, donde yo vivo, y estoy casado con una chica de acá. Y cuando llego a Islandia, de verdad que este es un país que enamora, yo me quedé encantadísimo con los paisajes que tiene bellos, bellos y fue pasito a pasito que se me fue despertando algo dentro de mí que no conocía, el mundo del montañismo.”

“El primer paso que di fue que me enlisté en las filas del equipo de rescate de Islandia donde aprendí muchísimas cosas, técnicas de supervivencia, de rescate, realizábamos muchas expediciones también de montaña de unos tres o cuatro días, y esos fueron mis inicios”, agregó el montañista.

El propio joven habanero fue quien dio a la noticia de su hazaña en Rusia compartiendo fotos en Facebook, donde precisó que tardó poco más de cinco horas en llegar, más otras dos horas y 10 minutos aproximadamente, en bajar de vuelta hasta el campamento base.

© Foto : Cortesía del Yandi Núñez El cubano Yandy Núñez en la cima del Monte Elbrús en Rusia

En las fotos que publicó a través de la red social, se lo ve sosteniendo la bandera de su país en una mano y la de Islandia en la otra, con el paisaje montañoso detrás y el letrero que anuncia la altitud total del pico.

Yandy Nuñez vive actualmente en Islandia, en Reikiavik, la capital islandesa y, desde que llegó, quedó deslumbrado ante los paisajes montañosos de la isla nórdica. Fiordos, glaciares, cascadas y montañas volcánicas son los principales atractivos turísticos de Islandia, que motivaron a este cubano a lanzarse a la aventura del montañismo.

La primera meta internacional de Nuñez llegó el 14 de julio de 2019, cuando estaba haciendo cima en Mont Blanc, Francia, y en septiembre del mismo año, arribó a la cordillera Caucásica que, junto con los montes Urales, marca la frontera tradicionalmente aceptada entre Europa y Asia.

Respecto a su elección de escalar el monte Elbrús, Yandy Nuñez expresó que: “Para algunos es el Mont Blanc la montaña más alta de Europa pero, para otros, es el Elbrús que está en la parte que divide Asia de Europa, y ahí hay litigio entre esas dos, por eso yo quise subir las dos y terminé con eso. Así empecé a buscar para ir al Elbrús y un amigo me contactó con un guía.”

© Foto : Cortesía de Yandi Núñez Campamento base del Monte Elbrus en Rusia

No obstante, nada detiene a este cubano que sueña ahora con el mirador del mundo: el Monte Everest. Pero antes de llegar a Asia, Núñez pretende, junto a un grupo de montañistas mexicanos, escalar el Aconcagua, la cima más elevada de América con 6.960 metros de altura.

Destino Rusia se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).