La bailarina uruguaya que deslumbró en el Bolshói

!Onegin es un ballet con el que yo tengo mucha afinidad porque fue con el que prácticamente me sacaron del cuerpo de baile del American Ballet haciendo el papel de Olga, la hermana de Tatiana, y acá [Uruguay] cuando se hizo por primera vez en 2016, tuve la posibilidad de hacer de Tatiana y ahora repetí ese rol”, dijo Riccetto a Sputnik.

"Esta historia es de las que realmente me gusta contar cuando bailo, lo disfruté un montón. Ha sido una preparación muy grande, con mucha investigación", agregó.

© Foto : Carlos Villamayor/Ballet Nacional del Sodre María Noel Riccetto, primera bailarina del Ballet Nacional del Sodre y Ciro Mansilla, primer bailarín del Sodre

Riccetto, de 39 años, anunció oficialmente este 2019, que diciembre, el último mes del año será también el último de su carrera profesional como bailarina de ballet.

La entrega número 25 del premio Benois de la Danse, considerado el Oscar del ballet, y cuya gala se celebra en Moscú, llevó a Riccetto nuevamente en el año 2017 al imponente Teatro Bolshói, donde ya había estado siendo parte del cuerpo de baile del American Ballet Theatre.

Riccetto recibió este galardón por su papel de Tatiana en el ballet Onegin, obra que en Uruguay se estrenó en octubre de 2016.

La bailarina charrúa señaló a Destino Rusia que no se esperaba este reconocimiento: "Para mí, ya la nominación significaba muchísimo, el poder volver a Moscú, bailar ahí había sido una experiencia anteriormente divina y tener la posibilidad de volver y mucho más ganar el premio, fue como algo muy especial".

La uruguaya, una de las exponentes más importantes en la historia de la danza de ese país, fue a formarse a Estados Unidos y allí quedó seleccionada para ser una de las bailarinas del American Ballet Theatre de Nueva York, donde estuvo 14 años. Fue en esa gran ciudad estadounidense, donde conoció y bailó por primera vez este ballet ruso, basado en la novela en verso 'Eugenio Oneguin', de Alexandr Pushkin, y que cuenta con música del célebre compositor Piotr Chaikovski.

"Yo amo el American Ballet, amo la compañía, la gente, he hecho amistades ahí adentro gigantes que atesoro hasta ahora, le debo mi carrera a ese lugar", dijo Riccetto sobre su experiencia en esta importante compañía neoyorquina.

Acerca de su decisión de retirarse y qué sucederá con ella después, María Noel Riccetto dijo que aún no lo tenía claro.

"En estos momentos estoy mirando un montón de proyectos y cosas que me han surgido, mi escuela de danza, un programa de televisión [Got Talent] que me entusiasma muchísimo también, por lo pronto en enero estar tranquila y disfrutar de unos días de vacaciones", detalló.

