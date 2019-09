La mezzosoprano rusa que enamora Uruguay

Pirshina visitó los estudios de Sputnik y habló de la exigencia que conlleva su tarea artística: "Mi trabajo exige muchísima fuerza y concentración, por eso mis principales impresiones son de mi trabajo, del grupo que trabaja conmigo, del equipo, del director y de la preparación para este concierto que para mí es muy importante. Siento mucha responsabilidad porque voy a interpretar la música rusa".

Respecto de Alma Rusa, como se llama el recital que ofrecerá en Uruguay, dijo que es "lo que te une a tus raíces, a tu historia, a tu lengua, es una combinación de melodías rusas, de la cultura, de tus antepasados, de las canciones de los pájaros, de la comida, de la lengua como una comprensión cultural que une todo eso; es un modo de vida, un estilo de vida".

© Foto : Embajada de Rusia en Uruguay Cantante lírica Evgenia Pirshina

No es la primera vez que Pirshina llega a Latinoamérica. En Panamá estuvo perfeccionando su arte con la soprano Irena Sylya, Directora de la Fundación Ópera Panamá y desde 2016 se ha presentado como solista invitada en las temporadas de la Ópera de ese país cantando roles de mezzo en Madama Butterfly y Suor Angelica de Puccini, Macbeth de Verdi y Cavalleria Rusticana de Mascagni, así como también en la Gran Gala de Ópera de octubre 2018 con la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá.

La mezzosoprano hizo referencia a su gusto por América Latina expresando que "es una parte especial del mundo, con otra mentalidad, por su calidez, por su apertura. La Ópera de Panamá fue una etapa muy interesante para mi porque es otro estilo de trabajo muy distinto y me dio muchas cosas nuevas".

Pirshina destacó su preferencia por Rachmaninov, Glinka, Rubinstein, pero señaló que siempre busca "ese momento, esa cuestión que me atrape, y si no lo encuentro, no los canto. No veo sentido llevar al público algo si no siento la profundidad de lo que estoy cantando, por eso no puedo decir que hay uno solo".

Nacida en Moscú, Evgenia reside desde hace poco tiempo en Estados Unidos donde desarrolla una intensa actividad como recitalista en Chicago, Nueva York y otras ciudades, interpretando la obra de los más grandes compositores rusos.

La cantante lírica integró las producciones del Teatro Stanislavsky y Nemirovich-Danchenko de la capital rusa, participando en sus giras por Israel, China, Holanda e Italia y en 2013 fue invitada a participar en un concierto de Música Sacra Rusa realizado en el Vaticano ante la presencia del Papa Francisco.

© Foto : Embajada de Rusia en Uruguay Cantante lírica Evgenia Pirshina junto al embajador ruso en Uruguay, Nikolái Sofinski

Este año debutó en Montevideo en el rol de Maddalena de la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi, en la temporada lírica del Teatro Solís, con una calurosa recepción del público.

En ocasión de su recital en Uruguay el 22 de septiembre estará acompañada por Carla Ferreira, una reconocida pianista uruguaya que se ha presentado en Suecia, Estonia, Dinamarca, Estados Unidos y países de América del Sur.

